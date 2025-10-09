El último viaje de los Reyes don Felipe y doña Letizia a Bruselas ha sido el escenario de una inesperada revelación por parte del monarca relativa a la princesa Leonor. En una conversación con el rey Felipe de Bélgica, Su Majestad ha compartido con su homólogo algunos detalles de los avances de la heredera en la Academia General del Aire y del Espacio, en la que se encuentra desde principios del mes de septiembre. Esta etapa es la última de su formación militar, tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y por la Armada.

Don Felipe y doña Letizia con los reyes de Bélgica. (Foto: Gtres)

Ha sido gracias a las redes sociales de la casa real de Bélgica que hemos conocido que el Rey aprovechó el encuentro con Felipe de Bélgica para comentarle que la princesa de Asturias había dado un importante paso en su instrucción. En un breve vídeo compartido en los stories del perfil público de la citada casa real se ve a don Felipe y doña Letizia sentados en un sofá con uno de los cartones para tapices de Goya de fondo y hablando cada uno de ellos con Felipe y Matilde. Mientras que la Reina Letizia conversa con la reina de los belgas, don Felipe hace lo propio con el rey Felipe de Bélgica.

De la conversación de doña Letizia no ha trascendido nada, pero en el caso de don Felipe sí que se le pudo escuchar perfectamente decirle al rey de Bélgica que la princesa Leonor había empezado a volar en la cabina delantera. Un detalle que indica que la formación en el Ejército del Aire y del Espacio de la heredera avanza a buen ritmo y, por tanto, es probable que pronto la veamos pilotando sola uno de los aviones Pilatus PC-21 que sirven para la formación en el centro.

El avión que pilota Leonor

El día que la princesa Leonor ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier ya la pudimos ver a los mandos del Pilatus PC-21 recibiendo algunas instrucciones. Este avión es un turbohélice de entrenamiento militar avanzado de dos plazas que sustituye al Hispano Aviación HA-200. Es el que se está utilizando para formar a las nuevas promociones.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

Los próximos pasos de la heredera

A pesar de que en estos momentos está totalmente centrada en su formación militar, la princesa Leonor tiene por delante unas semanas muy intensas a nivel institucional. Tras su primer viaje oficial a Navarra como princesa de Viana, se espera que el domingo esté en Madrid para participar un año más en los actos con motivo del Día de la Hispanidad. Ya de cara a finales de mes la princesa viajará a Asturias para presidir la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias y otros actos paralelos. Una cita en la que se espera que tenga un mayor protagonismo, tal como anunció Felipe VI el pasado año.