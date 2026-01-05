Los Reyes Felipe y Letizia terminan sus vacaciones privadas: al detalle su agenda

Las vacaciones navideñas de la Familia Real ya han terminado. Los Reyes don Felipe y doña Letizia retomarán su agenda oficial este 6 de enero presidiendo la tradicional Pascua Militar. Una cita en la que también participará la princesa Leonor, que se encuentra en el tercero de los años de su formación militar. La heredera lleva acudiendo a este compromiso desde que cumplió la mayoría de edad y juró la Constitución ante las Cortes. No estará, sin embargo, la infanta Sofía, a pesar de que no tiene que incorporarse a las clases hasta la semana próxima.

La agenda oficial de los Reyes

La Pascua Militar va a marcar el inicio de la actividad oficial en este nuevo año, no obstante, no va a ser el único compromiso en el que participen los Reyes a lo largo de los próximos días. El próximo jueves, la Reina Letizia retomará su agenda en solitario con una cita en Madrid, mientras que el viernes será el Rey Felipe quien se reincorpore a la actividad.

La Familia Real en la Pascua Militar el pasado año. (Foto: Gtres).

La Reina participará el día 8 en la entrega de la XXIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo. Una cita en la que se va a reconocer a Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y a Laurent Richard, presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories.

Por su parte, don Felipe estará el viernes en la clausura de la X Conferencia de embajadores de España, en la que participarán los jefes de misión de España en el mundo. Una jornada organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación bajo el lema España, un actor global.

La agenda privada de la Familia Real

Estas citas van a ser los primeros compromisos oficiales de los Reyes en la primera semana de enero, después de las vacaciones de Navidad. Unas vacaciones en las que han podido disfrutar de tiempo de descanso con sus hijas, que volvieron a casa para pasar las fiestas. Leonor lo hizo desde la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier tras haber realizado su primer vuelo en solitario, mientras que Sofía lo hizo desde Lisboa, donde está centrada en su formación universitaria.

La princesa Leonor de Borbón durante su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio. (Foto: Gtres)

Mientras que el pasado año la Familia Real aprovechó las vacaciones de Navidad para mostrar su solidaridad con los valencianos y visitar un mercadillo en Catarroja, este año los Reyes y sus hijas han mantenido un perfil más discreto. Don Felipe y doña Letizia estuvieron en Matadero viendo la adaptación de los artículos de Javier Gomá, Filosofía mundana, mientras que ya con sus hijas acudieron al Teatro Fernán Gómez a ver el musical Rent.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OUTCASTProducciones (@outcast_producciones)

Las difíciles Navidades de la Reina Sofía

Para la Reina Sofía, estas fiestas han sido complicadas. La madre del Rey Felipe VI ha sufrido la pérdida de su prima y gran amiga, Tatiana Radziwill. Un golpe muy duro para ella que se suma al delicado estado de salud de su hermana y a la publicación de las controvertidas memorias del Rey Juan Carlos.

Doña Sofía ha estado muy apoyada por su familia, sobre todo, por sus hijas. Con ellas disfrutó recientemente de una visita a la Galería de las Colecciones Reales, donde pudo ver la exposición dedicada a Victoria Eugenia. Un plan al que se sumó la novia de Miguel Urdangarin.