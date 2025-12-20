Adiós a la manicura roja de Navidad: el color de moda que es más elegante y minimalista
La manicura roja en Navidad tiene los días contados, el color de moda más elegante y minimalista nos está esperando. Sin duda alguna, deberemos empezar a cuidar un poco más determinados elementos que acabarán siendo claves, en estos días en los que realmente todo es posible. Esas uñas que serán nuestro sello de identidad en estas próximas jornadas están más cerca de lo que nos imaginaríamos. Estamos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos.
Este color de moda que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante es un buen básico que hará que nuestras manos se llenen de color y de alegría. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que nada puede ser clave. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna tendremos que empezar a descubrir lo mejor de un cambio que puede ser esencial. Este color de moda ha traspasado las redes sociales y se ha convertido en un elemento que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.
La manicura roja de Navidad se despide
El rojo ha sido el color de la Navidad. Un tono que combina a la perfección con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que pueden acabar siendo el cambio que deseamos empezar a tener en consideración.
Este tono no es el único que invita a ver la Navidad. Por lo que, quizás es importante tener algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Sin duda alguna, habrá llegado este momento del año en el que nos cuidamos un poco más.
La manicura de Navidad que tenemos en mente y que puede acabar siendo lo que nos acabará de darnos algunos elementos que pueden ser lo que nos dará algunos detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar en nuestras manos.
Un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Estas manos que tienen mucha actividad por delante, es importante descubrir lo mejor de un tipo de manicura que podremos hacernos en casa con el color adecuada.
El color de moda más elegante de estas fiestas es este
Los expertos en manicura saben muy bien qué es lo que podemos hacer para lucir una manicura perfecta. Una opción de lo más recomendable es escapar del rojo para saber algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que serán esenciales.
Tal y como explican los expertos de The manicurist hay una serie de tonos que podemos empezar a tener en consideración en estos días de fiesta:
- Como Poison, un esmalte verde abeto salpicado de destellos luminosos, como un paseo nocturno en un bosque encantado… Un clásico chic para abrir la temporada festiva. Combínalo con un esmoquin satinado o un vestidito negro que resalte la intensidad del verde con glitter. Y completa con pendientes dorados o stilettos de charol para un toque radiante sin exagerar.
- Porcelaine, un esmalte blanco marfil y sedoso, que evoca un velo de seda y realza todos los tonos de piel. Un tono off-white atemporal, ideal como base de nail art o para una manicura minimalista. Para un look modern fairy tale, combínalo con un vestido vaporoso en tonos blush o dorado pálido. Y para un estilo effortless chic: jersey irlandés trenzado, vaquero crudo o beige, botines camel y un gorrito de lana.
- Por último, para tus uñas rojas, apuesta este año por Dark Dahlia, un esmalte rojo de moda con matices ciruela, tan hipnótico como los pétalos aterciopelados de esta flor. Un tono delicioso que combina de maravilla con un vestido de terciopelo burdeos, stilettos finos y un clutch dorado… Estilo velvet crush asegurado.
Este tipo de colores pueden sumarse a un plus que descubriremos con un este tipo de detalles que pueden ser esenciales. Un extra de buenas esenciales que sin duda alguna podremos empezar a tener en consideración.
Puedes ponerle un poco de purpurina, brillos y detalles que sin duda alguna acabarán de darle a estas manos el acabado que buscamos. No temas arriesgarte con el tono de tus años, son, en cierta manera un plus de buenas sensaciones.
Las uñas son el elemento que nos hace lucir esas manos perfectas que están totalmente conjuntadas con unas fiestas en las que cada elemento puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Ante cualquier duda, te esperan los profesionales de la manicura para asegurarte las uñas de Navidad que estás deseando lucir.