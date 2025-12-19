La Reina Letizia tiene un nuevo calzado imprescindible que tú también querrás copiar

Desde que la Reina Letizia dejara de utilizar de manera regular zapatos de tacón alto, su zapatero se ha llenado de otro tipo de calzado, mucho más cómodo y práctico. Por ejemplo, en verano las alpargatas y las sandalias planas son imprescindibles en sus estilismos, de la misma manera que los zapatos destalonados con tacón bajo, a los que también recurre en otras temporadas. Ahora que los días son más fríos, las botas con tacón cuadrado son ideales, pero la Reina ha encontrado en los mocasines el calzado perfecto para dar un toque profesional y sofisticado a sus looks de trabajo.

Mientras que otras royals recurren a estilismos de corte más lady, para doña Letizia los trajes de chaqueta y pantalón se han convertido en el tipo de conjunto más adecuado para la mayoría de los actos en los que participa. Son cómodos, prácticos, versátiles y perfectos para proyectar una imagen seria y profesional. Por eso, no es extraño que también la princesa Leonor y la infanta Sofía se decanten por este tipo de estilismos.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto. (Foto: Gtres)

Los zapatos fetiche de la Reina

En los últimos tiempos, doña Letizia suele combinar muchos de sus estilismos con un tipo de calzado concreto. Estamos hablando de los mocasines. La Reina tiene varios pares en su armario, de piel de alta calidad, con tacón cuadrado y cómodo. La mayoría de ellos en color negro, perfecto para todos los looks.

Por ejemplo, en uno de sus últimos actos en Madrid, combinó un pantalón de tweed de Maje que había estrenado en el 60 cumpleaños de la infanta Elena con unos mocasines negros de tacón cuadrado. Probablemente se trataba de unos de Massimo Dutti a los que recurre con regularidad.

La Reina Letizia con mocasines negros. (Foto: Gtres)

La Reina también tiene mocasines tipo barefoot, como los que llevó en Mallorca en la final del campeonato Copa de la Reina de waterpolo en marzo de 2025. En concreto, unos zapatos de BeLenka en negro con hebilla en la parte delantera.

Doña Letizia no ha dudado en incorporar a su zapatero algunos modelos con suela track. Es el caso de los de ante de Pedro García que lució en la visita a Valdesoto y con los que aparece en la última felicitación navideña de la Familia Real. También tiene otros negros con suela de este tipo que ha llevado en algunas audiencias.

La Familia Real en Valdesoto el pasado mes de octubre. (Foto: Gtres)

La ventaja de los mocasines es que es un calzado muy fácil de copiar y que, por tanto, podemos encontrar opciones de todo tipo en marcas tanto low cost como en otras de precio más elevado. Los de Martinelli, por ejemplo, ofrecen una calidad excelente, pero también hay modelos en Zara o Stradivarius.

El bolso preferido de la Reina

Además de sus nuevos zapatos fetiche, de un tiempo a esta parte la Reina Letizia también ha encontrado en los bolsos de asa corta el comodín perfecto para sus actos de agenda. Antes era más habitual verla con carteras de mano, que ahora reserva para citas de noche o actos en los que apuesta por estilismos más lady. Sin embargo, los bolsos de este estilo, que recuerdan a los de Launer de la Reina Isabel II, se han convertido en los predilectos de doña Letizia.