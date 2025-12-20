Por qué Penélope Cruz se ve igual (o mejor) que hace 15 años: un médico lo explica

Pocas actrices representan tan bien la mezcla de belleza castiza y talento internacional como Penélope Cruz. Nacida en Alcobendas (Madrid), convirtió su fotogenia y su fuerza interpretativa en una carrera meteórica: desde sus primeros papeles en España, con apenas 18 años, hasta convertirse en la primera actriz española en ganar un Óscar en 2009 por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona y una de las artistas más influyentes del cine mundial. Hoy, con una trayectoria impecable, premios, contratos internacionales y recientemente la compra de un ático de lujo en la capital, concretamente en el barrio de Chamberí, en un edificio modernista completamente rehabilitado de unos 173 metros cuadrados adquirido por unos 2,5 millones de euros, ella demuestra que su éxito abarca tanto su carrera como sus decisiones personales y patrimoniales.

También ha sabido invertir con inteligencia en su imagen, tal como hacen las grandes figuras del cine, donde el físico se cuida con amor propio, profesionalidad y estrategia. Tiene 51 años y desde hace más de una década es uno de los rostros más icónicos de Chanel, encarnando el espíritu de elegancia atemporal de la firma.

Penélope Cruz en una escena de Volver (2006). Filmaffinity

En Hollywood, igual que en Europa, la industria es exigente: las cámaras no perdonan el cansancio, el estrés ni el paso del tiempo. Y Penélope ha logrado algo difícil: mantenerse fiel a su esencia sin renunciar a verse radiante.

¿Se ha retocado Penélope Cruz? Un médico estético opina

Para comprender cómo ha evolucionado su imagen, consultamos al doctor Rafael Fernández, médico estético en Barcelona, conocido como Dr. Mandíbula de Diamante, especializado en técnicas de rejuvenecimiento natural. Al comparar fotografías entre 2010 y 2025, el doctor señala que la actriz mantiene una piel tersa, luminosa y firme, con contornos faciales bien definidos. En sus palabras: «si comparamos las imágenes se puede observar que su tez mantiene una textura muy tersa y luminosa a lo largo de los años con ausencia de flacidez evidente y conservando definición en los contornos faciales, la zona de la mirada también parece más descansada sin hundimientos ni signos marcados de cansancio».

Penélope Cruz en una alfombra roja, con un look clásico. (Foto: Gtres)

Según el especialista, esta calidad de piel se puede lograr con tratamientos no quirúrgicos. Él lo explica así: «podría estar usando tratamientos no quirúrgicos como rellenos de ácido hialurónico de soporte en zonas clave para mantener volúmenes sutiles y quizá combinados con bioestimuladores de colágeno lo que le ha permitido preservar la densidad y firmeza dérmica sin un aspecto más artificial». En otras palabras, ayuda a que la cara se mantenga firme porque recupera su soporte desde dentro, por eso no da la sensación de que «se cae».

¿Y la expresión? La toxina botulínica como herramienta natural

Sobre la posible utilización de neuromoduladores, el doctor Fernández destaca que, si Penélope los usa, lo hace con total moderación. Sus palabras son claras: «creo que sí y de hecho la naturalidad de su expresividad apunta precisamente a un uso muy responsable, en el tercio superior del rostro la ausencia de arrugas profundas sumada a una mirada relajada».

Penélope Cruz en una ceremonia de premios, con un vestido claro. (Foto: Gtres)

La toxina botulínica actúa relajando ciertos músculos que generan arrugas de expresión, como la frente, las patas de gallo o el entrecejo. Al impedir que se marquen tanto, la piel se ve más suave y menos tensa, pero si se aplica bien, permite mantener gestos, sonrisas y expresiones. Dicho de otro modo: el objetivo ya no es paralizar el rostro, sino conservar la expresividad natural, solo que con menos líneas visibles.

¿Ha pasado por quirófano? El doctor lo ve poco probable

En cuanto a intervenciones quirúrgicas, el doctor es contundente: «desde mi punto de vista no hay señales claras de cirugía menor, la forma de los párpados, la posición de las cejas y el óvalo facial no muestran asimetrías drásticas ni cambios en la estructura haciendo poco probable una blefaroplastia reciente».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Academy (@theacademy)

Según él, la mejora en firmeza y contornos puede lograrse igual mediante técnicas profundas pero no invasivas, como hilos tensores o rellenos hechos en planos más profundos, además de la bioestimulación.

Lo que más destaca, sin embargo, es la naturalidad del proceso. El doctor explica: «personalmente apostaría por un mantenimiento constante y bien planificado, en las imágenes vemos que los cambios son graduales equilibrados y armoniosos, eso es muy típico cuando se aplica una estrategia de rejuvenecimiento progresivo con tratamientos periódicos poco invasivos dando como resultado algo natural y armónico».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Ese mantenimiento también suele abarcar salud dental y estética dental, especialmente en el cine. Muchas actrices recurren a carillas para corregir forma, color y simetría, creando sonrisas más armónicas ante la cámara sin perder su personalidad. En el caso de la mujer de Javier Bardem, su dentadura destaca por su homogeneidad y buen estado, con dientes alineados, blancos y proporcionados, un tipo de acabado que suele lograrse mediante tratamientos como carillas de porcelana o composite, pensados para lograr un resultado natural y fotogénico.