Michael Rapaport fulmina a Javier Bardem y veta a quien apoye a Palestina con tan solo una pregunta

El conflicto entre Palestina e Israel continúa generando tensiones. De hecho, lejos de que los principales afectados lleguen a un acuerdo, la guerra ha alcanzado un carácter global que ha provocado que diferentes rostros conocidos se pronuncien al respecto. Javier Bardem ha sido uno de los más contundentes en este mediático debate social, ya que decidió posar en la alfombra roja de la 77ª edición de los Premios Emmy con una palestina como símbolo manifestante para denunciar «el genocidio de Gaza». «Si callas, eres cómplice del genocidio. ¡Palestina libre!», escribía en su perfil oficial de Instagram, donde explicó el motivo de su vestimenta y aseguró que no iba a trabajar con nadie que apoyara a Israel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Bardem (@bardemantarctic)

Ha pasado una semana desde entonces y, aunque en un principio, las imágenes del mencionado generaron todo tipo de opiniones, ahora ha sido un conocido actor internacional el que ha cargado duramente contra Bardem y su actitud en los galardones mencionados. Se trata de Michael Rapaport, conocido por haber participado en series y películas como Atípico, Deep Blue Sea o Prision Break, entre otras muchas.

Haciendo uso de sus redes sociales, el intérprete ha respondido con contundencia las palabras del español, fulminándole con una simple pregunta. «¿Qué pasa con alguien como yo, que apoya completamente a Israel y que Israel haga todo lo que pueda para recuperar a su gente y proteger la soberanía de Israel? ¿Puedo trabajar contigo, Javier Bardem? ¿Joaquin Phoenix?», comenzaba a decir visiblemente molesto.

«Porque así funciona en mi negocio. Voy a ser claro. Es como un pedestal. Digamos que Joaquin Phoenix y el gran Javier Bardem están haciendo una película de policías en Nueva York, son las estrellas, y hay un papel secundario para otro policía. Un tipo alto, de 1,90, guapo, rubio, ojos verdes. Tiene 55 años, un poco de canas, pero sigue siendo atractivo, alguien como Michael Rapaport», proseguía. Concluía señalando que, en ese caso, le gustaría saber cómo actuaría Javier Bardem al tener su nombre sobre la mesa. Una pregunta retórica que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en recibir todo tipo de comentarios por parte de diferentes internautas. «A Javier Bardem no le queremos ni en España porque es un hipócrita», «Es un rojo de toda la vida», escribían algunos.

Por ahora, Javier Bardem no ha contestado a su compañero de profesión. No obstante, teniendo en cuenta que nunca ha mostrado reparo a la hora de expresar sus opiniones sobre asuntos polémicos y peliagudos, no sería de extrañar que en cualquier momento decida contestar al actor estadounidense. De ser así, el intercambio de posturas que podría producirse entre ambos avivaría aún más sus diferencias.