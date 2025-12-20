La noticia de Cristina Medina que amargará la Navidad de los fans de ‘La que se avecina’
'La que se avecina' ha regresado a la pequeña pantalla sin la participación de Cristina Medina
La artista ha sido honesta y ha reconodido que no piensa volver a la serie
La que se avecina comenzó el 22 de abril de 2007 y poco a poco se fue convirtiendo en una de las series del momento. Actualmente, hay una parte de la audiencia que está enganchada a las tramas que protagonizan Antonio Recio, Maite Figeroa, Amador Rivas o Lola Reynolds. Sin embargo, hay un personaje que no volverá a aparecer: el de Angelines Chacón. La encargada de dar vida a esta carismática mujer era Cristina Medina y la actriz ha confirmado que no se plantea volver a la mítica ficción creada por los hermanos Caballero.
La marcha definitiva de Cristina Medina ha sembrado la desilusión entre los seguidores de La que se avecina, que aguardaban su esperado regreso tras un largo parón. La artista está cansada de que le pregunten por el tema y ha hablado claro para evitar especulaciones. Como era de esperar, su ausencia deja un vacío evidente en la serie, especialmente ahora que atraviesa un proceso de renovación. Amazon Prime ya tiene disponible la temporada número 16 y cada vez son más los que se suman a este fenómeno, pero Cristina no está dispuesta a regresar al barco.
La experiencia de Cristina Medina
Cristina Medina en un evento. (Foto: Gtres)
Cristina Medina, que en los últimos años se ha centrado en su recuperación y en distintos proyectos personales, ha asegurado que no se encuentra en disposición de reincorporarse al ritmo que exige la ficción. Su decisión supone un revés para los fans, que contaban con su vuelta para las próximas temporadas. No obstante, sus seguidores han entendido perfectamente sus argumentos.
La emblemática actriz ha atravesado un momento complejo. Se ha enfrentado al cáncer y ha utilizado su altavoz para ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo. Su historia es un ejemplo de superación, aunque ella nunca ha ido de abanderada de nada, simplemente se ha limitado a narrar su experiencia, a compartir su estado de ánimo y a poner encima de la mesa las cosas que deben cambiar.
Cristina Medina en un evento. (Foto: Gtres)
Cristina tiene buena relación con algunos de sus compañeros. Protagonizó 154 episodios y es evidente que conoce a su equipo, aunque ha explicado que La que se avecina tiene un ritmo frenético. Son muchas escenas, muchas tramas, muchos matices y muy poco tiempo. Por ello, ha decidido centrar sus esfuerzos en otros sentidos.
Cristina Medina, sincera y directa
A pesar del éxito que ha cosechado su trabajo en La que se avecina, Cristina reconoce que nunca ha sido una fiel seguidora de la ficción, ni siquiera de las escenas donde sale ella. «¿Sabes qué pasa? Que no te puedo decir si me gusta mi personaje porque como no he visto mucho yo la serie…». Todo esto tiene una explicación. A Medina le interesa el arte, la intepretación y el espectáculo, pero no la fama. La popularidad que ha adquirido con los años es una consecuencia de su oficio, pero no un objetivo cumplido, de ahí que no de importancia a su repercusión mediática.
«De vez en cuando sí me veo porque estoy en un hotel, pero yo no veo la tele. Entonces no te puedo decir si me gusta o no porque no lo he visto. No tengo una opinión verdadera al respecto. No tengo ni idea», responde cuando le piden que dé su opinión sobre La que se avecina.