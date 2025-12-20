Carla Bruni finaliza su tratamiento contra el cáncer de mama: "Bastante duro"

Carla Bruni ha dado por finalizada una de las etapas más complicadas de su vida tras cinco años de terapia hormonal que comenzaron en 2019, cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. La modelo ha anunciado la buena noticia a bombo y platillo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 1.300.000 fans que siguen su día a día. «Hoy sábado 20 de diciembre 2025 termino 5 años de terapia hormonal», ha celebrado. «Cirugía, radioterapia, hormonalterapia» son algunas de las fases que ha sufrido la modelo. Y, tras la experiencia, tiene claro que ese «es el camino que debemos tomar para curar este tipo de cáncer».

De la misma forma, a pesar de que ha superado las dificultades, ha admitido que «los efectos secundarios son bastante agresivos». Y se ha mostrado muy agradecida a la ciencia «por inventar la terapia hormonal», que ha sido la protagonista de gran parte de su tratamiento. «Protege eficazmente contra la recaída, que es común en los años posteriores al diagnóstico», ha aseverado convencida de los buenos resultados de la medicina.

Ha aprovechado este largo texto para mandar un mensaje de fuerza a todas las mujeres que están en la misma situación que ella ha estado. «Que aguanten», ha indicado. «Por supuesto que la terapia hormonal es un tratamiento bastante duro, pero su efectividad puede salvar tu vida», ha apuntado. «No dudéis en haceros pruebas de detección cada año», ha escrito animando a la autoexploración. Y ha concluido con unas palabras de agradecimiento a todo su equipo médico, que la ha cuidado siempre y que, su habilidad y humanidad, supusieron un revulsivo para ella durante la lucha.

Esta etapa, la última de su duelo contra la enfermedad, ha convivido con uno de los peores momentos de su vida a nivel sentimental. Cabe recordar que su esposo, Nicolas Sarkozy, ingresó en prisión acusado de diversos delitos económicos relacionados con la financiación de su carrera política y, tras tres semanas en La Santé, regresó a casa a pesar de que sigue teniendo algunos compromisos con la justicia.

El texto analizado anteriormente lo ha colgado la propia Bruni en su perfil público de redes sociales acompañado de una fotografía. En ella aparece la intérprete con una prenda superior color klein y el pelo ligeramente alborotado, tumbada en una cama de impecables sábanas blancas con un detalle azul bordado. Su buen momento lo refleja la gran sonrisa que se dibuja en su rostro. Sus ojos están tapados por una caja de pastillas Tamoxifène Viatris de 20 miligramos, por lo que no podemos ver su expresión al completo.

Una publicación que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en llenarse de comentarios que celebran el fin de esta complicada batalla. Cari Lapique ha escrito una ristra de emojis con aplausos. Por su parte, la asesora de imagen y estilista Cristina Cordula, ha deslizado un emoticono de unas manos que simbolizan rezo y una estrella. «Tan feliz, mi amor», «Felicitaciones y gracias por compartir», «Muy buenas noticias, Carla» o «Mi primera dama por siempre, Dios te bendiga a ti y a tu familia» han sido otros mensajes que ha recibido de personalidades destacadas en Francia y de internautas anónimos que la apoyan cada día telemáticamente.