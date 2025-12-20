Un dominio a la venta: el movimiento empresarial de Giorgina Uzcategui en medio del vendaval

Giorgina Uzcategui, ex de Ilia Topuria, se encuentra en el punto de mira en medio de la terrible guerra mediática que se ha formado en torno a su ruptura con el luchador. Y es que hace apenas unos días, el campeón mundial de la UFC denunciaba públicamente que estaba siendo víctima de una grave extorsión, dejando entrever que Uzcategui había llegado a amenazarle con acusarle de malos tratos a cambio de dinero.

Topuria recurría a un comunicado para compartir la delicada situación personal que estaba atravesando y que le había llevado a tomarse unas semanas de descanso. De esa forma, ha manifestado el profundo impacto emocional que toda esta situación ha tenido en su vida y también en su entorno más cercano. «He sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos», sentenciaba contundente.

Giorgina Uzcategui besa a Ilia Topuria en la premiere de ‘Topuria: Matador’. (Foto: Gtres)

La guerra silenciosa entre Ilia Topuria y su ex mujer

De igual modo, el luchador aseguraba que había procurado guardar silencio por el bien de sus hijos, aunque la situación ha llegado a tal punto que ya no puede seguir callando. «Callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo», afirmaba tajante.

Declaraciones ante las que su ex, Giorgina Uzcategui, no ha querido quedarse cruzada de brazos, sino que le ha respondido a través de sus abogados; quienes han procurado hacer énfasis en el procedimiento judicial que hay actualmente en curso y «que afecta de manera directa a una menor de edad». Resaltando, de igual modo, que se trata de un tema «de carácter estrictamente privado y familiar». Justo por eso motivo, Giorgina «ha optado por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y de las personas implicadas».

Ilia Topuria junto a Giorgina Uzcategui. (Foto: Gtres)

De hecho, también ha llevado a cabo un extraño y llamativo movimiento dentro de su empresa, Future & Energy, donde ejerce como directora ejecutiva. Y es que según podemos observar, el dominio de la web oficial estaría a la venta por 2.795 dólares. Ubicada en Florida, y según sostienen ellos mismos en el portal de LinkedIn, esta compañía energética contaría con un gran equipo especialistas: desde ingenieros, instaladores y agentes de ventas, hasta expertos en ahorro y eficiencia energética renovable. «Nuestro objetivo es educar a las familias para que reduzcan el coste de su factura de electricidad y contribuyan a ello», aseguran.

Ilia Topuria junto a Giorgina Uzcategui en la premiere de ‘Napoleón’ en Madrid . (Foto: Gtres)

El giro que ha dado Giorgina Uzcategui en su empresa

Según ha podido constatar LOOK con fuentes expertas, este movimiento en el dominio web de la empresa de Uzcategui tiene una clara explicación: «El dominio de la web estaría ocupado, pero no sabemos por quién. Y es que muchas veces hay empresas que se dedican a comprar el propio dominio, para ponerlo a la venta por un precio superior al original, -en este caso, por unos 2.795 dólares-. De ese modo, si intentásemos comprarlo a través de un hosting nos resultaría imposible, aunque sí que lo podemos redireccionar. Y, una vez hecho el redireccionamiento, el dominio sería completamente tuyo».