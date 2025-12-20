Un dominio a la venta: el movimiento empresarial de Giorgina Uzcategui en medio del vendaval
La empresaria se encuentra en pie de guerra con el que fuese su pareja y padre de su hija, Ilia Topuria
Recientemente, el luchador denunciaba haber recibido amenazas y ser víctima de una extorsión a cambio de dinero
Giorgina Uzcategui, ex de Ilia Topuria, se encuentra en el punto de mira en medio de la terrible guerra mediática que se ha formado en torno a su ruptura con el luchador. Y es que hace apenas unos días, el campeón mundial de la UFC denunciaba públicamente que estaba siendo víctima de una grave extorsión, dejando entrever que Uzcategui había llegado a amenazarle con acusarle de malos tratos a cambio de dinero.
Topuria recurría a un comunicado para compartir la delicada situación personal que estaba atravesando y que le había llevado a tomarse unas semanas de descanso. De esa forma, ha manifestado el profundo impacto emocional que toda esta situación ha tenido en su vida y también en su entorno más cercano. «He sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos», sentenciaba contundente.
Giorgina Uzcategui besa a Ilia Topuria en la premiere de ‘Topuria: Matador’. (Foto: Gtres)
La guerra silenciosa entre Ilia Topuria y su ex mujer
De igual modo, el luchador aseguraba que había procurado guardar silencio por el bien de sus hijos, aunque la situación ha llegado a tal punto que ya no puede seguir callando. «Callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo», afirmaba tajante.
Declaraciones ante las que su ex, Giorgina Uzcategui, no ha querido quedarse cruzada de brazos, sino que le ha respondido a través de sus abogados; quienes han procurado hacer énfasis en el procedimiento judicial que hay actualmente en curso y «que afecta de manera directa a una menor de edad». Resaltando, de igual modo, que se trata de un tema «de carácter estrictamente privado y familiar». Justo por eso motivo, Giorgina «ha optado por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y de las personas implicadas».
Ilia Topuria junto a Giorgina Uzcategui. (Foto: Gtres)
De hecho, también ha llevado a cabo un extraño y llamativo movimiento dentro de su empresa, Future & Energy, donde ejerce como directora ejecutiva. Y es que según podemos observar, el dominio de la web oficial estaría a la venta por 2.795 dólares. Ubicada en Florida, y según sostienen ellos mismos en el portal de LinkedIn, esta compañía energética contaría con un gran equipo especialistas: desde ingenieros, instaladores y agentes de ventas, hasta expertos en ahorro y eficiencia energética renovable. «Nuestro objetivo es educar a las familias para que reduzcan el coste de su factura de electricidad y contribuyan a ello», aseguran.
Ilia Topuria junto a Giorgina Uzcategui en la premiere de ‘Napoleón’ en Madrid . (Foto: Gtres)