Las celebridades se vuelcan con Ilia Topuria tras el preocupante comunicado del campeón de la UFC

Ilia Topuria ha explotado a través de un comunicado y denuncia abiertamente un «intento de extorsión» por parte de su ex pareja, Giorgina Uzcátegui, junto con fuertes presiones y amenazas «que solo desaparecerían a cambio de dinero». De ese modo, el campeón del mundo de la UFC asegura que la que fuese su mujer ha querido acusarle de malos tratos. «He sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero», ha explicado en redes sociales. Una publicación en la que sus seguidores se han volcado por completo con él, al igual que numerosos rostros conocidos.

Ilia Topuria durante su paso por ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Y, pese a que no menciona abiertamente el nombre de la madre de su hija, todo da a entender que se trata de ella. Sobre todo, porque ya hace unas semanas que el luchador tomaba la decisión de hacer un parón en su carrera para enfocarse por completo en su relación e intentar salvarla. Sin embargo, parece que finalmente no han podido llegar a un acuerdo. «No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», informaba al respecto.

Ilia Topuria y su ex pareja, Giorgina Uzcátegui. (Foto: Gtres)

El doloroso comunicado de Ilia Topuria

Algo en lo que ha vuelto a incidir dentro de su comunicado. «No ha sido una decisión fácil», declara contundente. «Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente». Así, Topuria asegura que durante los últimos meses ha sufrido situaciones y presiones intolerables, «amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos», ha sentenciado. Unos hechos que, según afirma, estarían perfectamente documentados y puestos a disposición judicial. De esa forma, el luchador denuncia no solo un intento de extorsión, sino también falsificación de pruebas, sustracción de dinero y también de objetos personales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ilia Topuria (@iliatopuria)

Y, pese a que en un primer momento él mismo reconoce que ha querido callar para proteger a sus hijos, finalmente llegaba a la conclusión de que «callar ya no es proteger, es permitir que la mentira siga creciendo». «Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, manipulación o el miedo», ha sentenciado contundente. «Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido», concluye demoledor.

Ilia Topuria en un evento. (Foto: Gtres)

Las celebridades se vuelcan con el luchador

Una durísima situación, ante la que el luchador ha recibido el firme apoyo de numerosas celebridades como Omar Montes, Violeta o Vicky Martín Berrocal en un post que ya reúne casi 400.000 «me gusta».

«Estamos contigo, hermano. Todos los que te conocemos sabemos tu forma de ser humilde. Te amo», ha escrito el cantante. «España entera contigo». Al igual que Vicky Martín Berrocal, o Violeta quienes han comentado con varios emoticonos de corazones en señal de apoyo.