Un unfollow y la desaparición de sus fotos juntos, han sido la prueba irrefutable de que existe una crisis sentimental entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui Badell, con la que ha formado una familia con sus dos hijos, Hugo y la pequeña Giorgina -que llegó al mundo en julio del 2024-. Solo meses antes del nacimiento de la menor, la pareja vivió un momento de máxima y plena felicidad, pues El Matador consiguió alzarse con el título de campeón de la UFC en la categoría de peso pluma con tan solo 27 años.

Desde que el nombre del boxeador comenzara a sonar con fuerza en los medios debido a sus triunfos en la disciplina a la que se dedica, su vida personal fue inevitablemente noticia al tener una relación sentimental con Giorgina, a la que conoció en el 2021 en una cena de Miami. La venezolana ya conoció a Ilia cuando este ya tenía un hijo, al que adoptó como suyo, tal y como ha mostrado durante estos años a su casi millón de seguidores que acumula en redes sociales, donde han presumido de amor hasta ahora.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Las pistas de la crisis sentimental

Tras casi cuatro años de una estable relación, todo apunta a un distanciamiento entre Topuria y Uzcategui. A pesar de lo que mostraban en redes sociales -es decir, una historia de amor idílica-, parece que la realidad se aleja mucho de lo que enseñaban en el universo 2.0. Hace justo un año -y pocos meses después del nacimiento de su primogénita en común- la influencer dejó de seguir en Instagram al campeón de peso pluma. Un gesto que puso sobre la mesa una crisis en la pareja. Sin embargo, fueron breves los rumores pues al poco tiempo volvieron a hacer match con sus perfiles sociales.

Giorgina elimina sus fotos con Ilia. (Foto: Redes Sociales)

Ahora, la empresaria de origen venezolana -que calificaba a Topuria como su marido a pesar de no estar casados-, ha eliminado cualquier rastro del boxeador de sus redes sociales, donde publicaba asiduamente fotos juntos y de su idílica vida. Sin embargo, sí que ha mantenido la instantánea que tiene con Hugo, el hijo del padre de su primogénita. «Yo lo soñé», dijo entonces en referencia a la vida que había construido con el deportista. A día de hoy, aunque sí es cierto que se siguen en redes sociales, no hay rastro de sus selfies en el universo 2.0… ¿Habrá eliminado de manera radical sus recuerdos o los habrá archivado? ¿Es este movimiento de que su relación pende de un hilo?

Sea como fuere, la última publicación de la de Venezuela data de finales de julio -por lo que ha reducido su actividad en redes-, coincidiendo con el primer año de vida de su pequeña, a la que considera su «rayo de sol» y su «niña valiente, inteligente y poderosa».