El inesperado mensaje de Isabel Pantoja que le acerca a sus hijos: "Ese amor sigue aquí"

Isabel Pantoja lleva cinco años en guerra con su hijo Kiko y hace un tiempo que dejó de hablarse con Chabelita, así que ya no sabe nada de ellos. Sin embargo, la Navidad es una etapa perfecta para reflexionar, por eso ha aprovechado para mandar un mensaje que puede entenderse como una llamada de atención. No, no ha pedido perdón, pero ha felicitado a sus fans las fiestas de diciembre y ha lanzado una indirecta que lleva nombres y apellidos.

La famosa tonadillera ha deseado felicidad a sus admiradores y después ha recalcado «para todo el mundo, porque son momentos de amor. Y ese amor sigue, sigue aquí». Acto seguido se ha tocado el pecho, gesto que hace en muchos de sus conciertos cuando canta Mi pequeño del alma, y sus ojos se han humedecido. ¿Quiere decir todo esto que la cantante está dispuesta a firmar la paz con sus hijos en 2026? Habrá que esperar para responder a esta pregunta, pero son muchos los que están entusiasmados con esta posibilidad.

El mensaje de Navidad de Isabel Pantoja. (Foto: Instagram)

El vídeo de Isabel Pantoja, que dura menos de 60 segundos, ya acumula más de 10.000 «me gustas» y ha revolucionado Instagram. Hay 1.300 personas que lo han compartido en su perfil y la artista está recibiendo comentarios muy positivos. De momento, ni Kiko Rivera ni Isa Pi han hecho ningún comentario al respecto, pero los reporteros no tardarán en encontrarles para saber qué opinan.

El deseo de Isabel Pantoja

La cantante ha deseado que sus admiradores pasen «unas felices Navidades rodeados de la gente que queréis». Por desgracia, su círculo cada vez es más reducido y su mesa únicamente contará con un invitado seguro: su hermano Agustín. Se desconoce dónde cenará y quiénes serán el resto de comensales, aunque a día de hoy es imposible que pase estas fiestas con sus hijos. Sí tiene muy buena relación con Anabel Pantoja, pero no ha trascendido que vayan a celebrar juntas la Nochebuena. La influencer tiene su hija, su novio y sus propios compromisos familiares, así que es complicado que incluya a su tía en su hoja de ruta.

En los últimos tiempos, Pantoja ha cancelado algunos de sus conciertos y se ha especulado mucho con su estado de ánimo. La cantante tiene en cuenta que la salud es importante, por eso ha deseado que sus fans, que todo el mundo en general, no tenga ningún problema en este sentido: «Que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud, muchísima salud, que es lo principal para poder felicitarnos muchísimos años más».

Antes de dar por finalizado su mensaje, la cantante ha mirado a cámara y ha declarado: «Os quiero un montón. Que seáis súper, súper felices y que tengamos salud. Que venga un año maravilloso. Os quiero».

Los planes de Kiko Rivera

Kiko Rivera en su encuentro navideño con Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera afronta su primera Navidad sin Irene Rosales. En LOOK mostramos las fotos de un encuentro que el DJ ha tenido con su ex, durante la fiesta del colegio de las hijas que tienen en común. Aparentemente tienen buena relación, pero todo hace pensar que no pasarán juntos la Nochebuena. Los planes de Rivera todavía no han visto la luz, aunque no sería de extrañar que terminara compartiéndolos en sus redes.

Mientras tanto, Kiko continúa centrado en su música, en sus conciertos y en sus nuevas canciones. Quiere distanciarse de la crónica social y ha apostado por una vida tranquila y alejada del foco.