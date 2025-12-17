El gran dilema navideño de Anabel Pantoja: su marido y su madre se niegan a cenar juntos

A punto de cumplirse un año del que podría decirse que ha sido uno de los peores momentos de su vida (tras el ingreso de su hija Alma en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria), Anabel Pantoja parecía que había logrado encontrar la estabilidad en su faceta más personal. Pero nada más lejos de la realidad. La sobrina de la tonadillera podría enfrentarse en breve a una complicada Navidad. Y es que su pareja le ha pedido no coincidir con su madre (Merchi Bernal) en estas fiestas.

Así lo ha contado Luis Pliego desde el plató del programa El tiempo justo, donde ha señalado que David Rodríguez se ha plantado y le ha dicho a la influencer que no quiere pasar la Nochebuena con su suegra. «Fue rotundo. Anabel estuvo llorando todo el fin de semana. Y no sabe muy bien qué es lo que va a hacer y cómo va a pasar la Navidad», contaba. El periodista añadía que sus planes iniciales eran pasar Nochebuena y el día de Navidad en Gran Canaria, pero que, como el año pasado, Merchi tenía intención de viajar hasta allí para estar junto a ellos. Sin embargo, David no estaría por la labor de que eso sucediera. «David ha dicho que no entra en la casa mientras esté él. Hasta ese punto hemos llegado», contaba.

Joaquín Prat y Luis Pliego en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

El origen del conflicto entre Merchi y David

Como no podía ser de otra manera, la impactante revelación de Pliego en el plató mencionado generaba un gran revuelo entre los colaboradores, los cuales se preguntaban cuál había sido el origen del conflicto entre Merchi y David. «Hasta ahora hablábamos de una relación tensa y ahora ya directamente podríamos hablar de una hostilidad abierta, de una relación malísima que roza el odio», explicaba el periodista.

Merchi y Anabel Pantoja. (Foto: Gtres)

En ese momento, Antonio Rossi corroboraba las palabras de su compañero y anunciaba que, según sus fuentes, la familia culpaba a David de lo que ocurrió con la pequeña Alma el pasado mes de enero. Hasta donde se sabe, el proceso legal por el que la pareja había sido investigada por un presunto delito de maltrato infantil hacia su hija se encontraba en camino de ser archivado. Sin embargo, según Rossi, David hizo algo recientemente que «ha provocado que la cuestión no solo se alargue sino que implique a terceras personas».

Por su parte, Alexia Rivas añadió que David y Merchi «tuvieron una tremenda bronca» cuando sucede todo el pasado mes de enero. «La escuchan hasta los vecinos […] Tras esta discusión, ambos no pueden coincidir, pero David le echa morro y piensa que por lo menos cuide de su hija cuando lo necesiten. Sé que habla en muy malos términos de Merchi y que Merchi ha bajado el pie del acelerador por su hija Anabel y por su nieta, pero que David no quiere verla ni en pintura. […] Yo no sé cómo Anabel consiente. La situación va a terminar muy mal», contaba.