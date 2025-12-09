Anabel Pantoja confirma sus planes navideños junto a su tía Isabel

En pleno cisma familiar, Anabel Pantoja se reencontrará con su tía Isabel dentro de unos días con motivo de las fiestas navideñas. La creadora de contenidos, que acaba de pasar unos días en Ámsterdam junto a su novio, David Rodríguez, y su hija Alma, ha sido preguntada por los micrófonos de Gtres en su llegada al aeropuerto en Madrid, si se dará este encuentro con la artista.

Fiel a su discreción cuando le preguntan sobre asuntos familiares, la ex colaboradora televisiva se ha limitado a decir que sí, que verá a su tía esta próxima Navidad -aunque por el momento se desconoce el día y el lugar de esta reunión o si también estarán presentes sus primos, Kiko e Isa, pese a que no tienen relación con su madre-.

Anabel Pantoja llega a Madrid tras unos días en Ámsterdam junto a su pareja y su hija. (Foto: Gtres)

La situación actual de Isabel Pantoja

Antes de mudarse a República Dominicana, Isabel Pantoja tendrá la oportunidad de despedirse de su sobrina Anabel, con la que siempre ha mantenido la relación y que ha sido un punto de apoyo en sus momentos más difíciles.

Hace solo unos días salió a la luz que la intérprete de Marinero de Luces se retirará de los escenarios una vez termina su gira por América en 2026. «La cuenta atrás para Isabel Pantoja ha comenzado. Y lo que inicia en América será la última cita para ella. La gente tendrá la última oportunidad para verla en las ciudades que actúe. Es un año y algo lo que pretenden hacer de conciertos. Y después, no volverá a subirse a los escenarios», apuntó Antonio Rossi desde el plató de El tiempo justo.

Según deslizó el periodista, esta despedida definitiva de Pantoja llega tras un año de reflexión. Sin embargo, antes de cruzar el charco, tiene una fecha cerrada en España: el 27 de junio de 2026 en Sevilla, en el marco del Icónica Fest y junto a Il Divo: «Acompañados por una orquesta sinfónica pondrán banda sonora a una noche de lujo y harán vibrar la Plaza de España con un espectáculo que promete ser histórico».

Anabel Pantoja y su tía Isabel. (Foto: Gtres)

Su futuro en América

Hace varios meses, y tras no poder sostener su vida de millonaria en Madrid, Pantoja cerraba a cal y canto su casa en La Finca, por la cual había recibido un préstamo por parte de su promotor. Sin embargo, al no haber cumplido sus expectativas, decidió poner fin a su estancia en la capital, donde tenía sueños como cantante que se han visto truncados.

Fue por ello que la madre de Kiko Rivera planteó la opción de instalarse en América, ya que además en España a penas tiene apoyos y prácticamente lo ha perdido todo. «Se instalará en República Dominicana y se quedará con todo pagado y saneado. Ha llegado a un acuerdo con Hacienda, con la firma de la serie y el documental y por eso han empezado ya a anunciar los conciertos, pero dice adiós tras esta última gira», concluyó Rossi.