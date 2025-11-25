Anabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija: escoltas VIP y cuenta atrás a un duro aniversario

Anabel Pantoja y David Rodríguez están de celebración. Su primera y única hija, Alma, ha cumplido un año y, como no podía ser de otra manera, lo han celebrado por todo lo alto: con una fiesta con temática de sirena y reuniendo a todos sus seres queridos en un local alquilado para la especial ocasión en Madrid. «Celebrando tu primer añito en esta vida. Gracias a todos los que hicisteis un huequito para venir a vernos. Gracias de corazón», escribía la influencer en su perfil oficial de Instagram.

En las imágenes publicadas, la sobrina de la tonadillera aparece junto a su pareja y la pequeña soplando las velas y disfrutando de la compañía de una larga lista de invitados que no dudaron en trasladarse hasta Madrid para no perderse esta celebración tan señalada. Aunque, sin duda, entre todos los presentes, destacaron las que podría decirse que se han convertido en las escoltas VIP de la concursante de Bailando con las estrellas: su madre Merchi, su prima Isa Pantoja y su íntima amiga Belén Esteban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Merchi ha estado al lado de su hija desde que se enteró de su embarazo. Y más aún cuando llegó al mundo su nieta Alma. Es por ello por lo que no dudó en estar en su primer cumpleaños. Llegó acompañada de Álvaro Cuenca, bailarín con el que Anabel participa en el concurso de baile de Telecinco. Con los medios encargados de cubrir el evento, Merchi mantuvo su habitual discreción y se limitó a dar las gracias por las felicitaciones que estaba recibiendo la pequeña.

Por su parte, Isa Pantoja apareció por sorpresa en el cumpleaños. Tal y como ha contado Anabel, la hermana de Kiko Rivera le dijo en un principio que no podía asistir y fue todo un regalo para ella ver cómo había alargado su estancia en Madrid para poder estar en la fiesta y sorprender a su prima. Acudió acompañada de su marido Asraf Beno y, al igual que Merchi, prefirieron no dar declaraciones a la prensa.

Isa Pantoja, Merchi y Belén Esteban. (Foto: Gtres)

Por último, Belén Esteban tampoco falló a la cita con su gran amiga, justo horas antes de conocer su victoria judicial ante Toño Sanchís. La apodada como La Patrona aseguraba que le había traído un regalo a la hija de Anabel pero prefería no desvelar de qué se trataba. Por otro lado, aprovechaba su intervención para confesar que su ganadora de Bailando con las estrellas era Anabel y que ojalá se alzara con el premio final.

La cuenta atrás para un duro aniversario

Esta fiesta de cumpleaños en la que Anabel y David han podido reunirse con sus seres queridos realmente ha sido la antesala de un duro aniversario que está a punto de llegar. Y es que en tan solo dos meses, concretamente en enero de 2026, se cumplirá un año del que se podría decir que ha sido uno de los peores momentos de sus vidas. Se trata de cuando fueron investigados por un presunto delito de maltrato infantil hacia su hija después de que esta fuera ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por un diagnóstico que, a día de hoy, no ha salido a la luz.