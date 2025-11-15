Con parches en los ojos y una sonrisa que últimamente no es habitual en ella, Anabel Pantoja ha reaparecido después de la entrevista bomba que ha dado Kiko Rivera en ¡De Viernes! Su reacción era una de las más esperadas porque es el único miembro de su familia que tiene contacto con todos los miembros del clan y eso quiere decir que dispone de muchas novedades. Sin embargo, ha decidido guardar silencio. Según ella, no ha visto el regreso de su primo a los platós de televisión, pero en caso contrario tampoco comentaría nada.

Anabel Pantoja ha salido de la residencia que tiene alquilada en Madrid para dirigirse a las instalaciones de Mediaset, donde le espera una nueva gala de Bailando con las estrellas. Y, antes de montarse en el coche, un grupo de reporteros de la agencia Gtres se ha acercado a ella para preguntarle sobre el tema. «Yo es que no voy a hacer ninguna declaración y me duele que estéis aquí por la lluvia», ha respondido en un tono bastante amable.

Anabel Pantoja reaccionando a la entrevista de Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

La sobrina de Isabel Pantoja ha dado un paso adelante. Es cierto que ha hablado con los medios, pero ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre todo porque, según ella, va a alejarse del escándalo. «No he visto nada ni voy a verlo», ha asegurado.

En esta ocasión, Kiko Rivera ha sido más suave. Su discurso ha cambiado e incluso ha sonado conciliador en ciertos momentos. Cabe la posibilidad de que Anabel haya reaccionado tan bien por este motivo, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones y la influencer no quiere implicarse. Kiko sigue teniendo una opinión muy negativa sobre Isabel Pantoja y piensa que lo mejor es guardar las distancias.

El testimonio de Kiko Rivera

Como decimos, Kiko Rivera ha dado un giro de 180º en muchos aspectos, como por ejemplo en las cosas que ahora cuenta de su hermana Isa. Sin embargo, sigue siendo duro con Isabel Pantoja porque considera que ha cometido errores que son imposibles de tolerar.

Montaje de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. (Fotos: Gtres)

«No perdono que mi madre no haya sabido estar a la altura como abuela», comentó sin rodeos. Y después añadió: «Creo que mi madre necesita ayuda psicológica urgente… que se dé cuenta de que no es el ombligo del mundo, que no todo el mundo va en contra de ella». Por último, se atrevió a mandar un mensaje a la cantante y le dijo: «Mamá, mírate en el espejo, mira los problemas que tienes e intenta solucionarlos no por nadie sino por ti». Como vemos, son palabras complicadas de digerir y es normal que Anabel se haya abrazado al silencio en un momento como este.

Kiko se mantiene firme con su progenitora, aunque con Chabelita sí parece querer un acercamiento. «Me gustaría pedirle disculpas a la cara por todos esos episodios feos… No estuve a la altura de nada, quizás ni como hermano», comenta. En concreto está haciendo referencia al famoso (y triste) momento de la manguera, cuando regó a su hermana al descubrir que tenía novio y que mantenía relaciones con él.

Anabel Pantoja ha tomado una decisión

La decisión de Anabel Pantoja es lógica y llega en un buen momento. Tal y como hemos explicado en LOOK, ha regresado a Telecinco de la mano de Bailando con las estrellas y quiere empezar una nueva etapa. Ha decidido partir de cero y en esta ocasión no quiere que su trayectoria tenga nada que ver con las peleas o los conflictos. Por eso, es tan prudente cuando escucha el nombre de alguien de su familia.