Preocupante aviso de Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja: "Necesita ayuda psicológica urgente"

Después de 3 años, 6 meses y 7 días, Kiko Rivera ha vuelto. El DJ ha elegido el plató de ¡De viernes! para conceder su entrevista más sincera y reveladora. Se ha enfrentado a todo tipo de preguntas procedentes de los colaboradores allí presentes y se ha abierto en canal en relación a cuál es el vínculo que mantiene con su madre y con su hermana, que continúa siendo nulo. De la misma manera, ha confesado que ha dado el primer paso para retomar el contacto con su hermana que, tal y como ha desvelado Antonio Rossi, se encontraba viendo la intervención acompañada por su prima, Anabel Pantoja.

Durante todo este tiempo, el hijo mayor de la tonadillera ha estado recuperándose de sus problemas ayudado por profesionales. Algo que no ha dudado en recomendarle a su madre, pese a que no estaría viéndole, a modo de lección de vida. «Creo que para encontrar la felicidad y el bienestar primero hay que estarlo con uno mismo», ha comenzado diciendo. Y ha finalizado su consejo con una clara apreciación: «Necesita ayuda psicológica urgente”.

Justo antes de esta emisión, Isabel Pantoja se ha pronunciado en redes sociales deslizando que, a pesar de que su hijo haya roto su silencio en la televisión —ya que el pasado viernes ya se emitió el scoop que cebaba su presencia en plató—, ella sigue con su trayectoria, ajena a todo. La cantante ha anunciado a través de su perfil público de Instagram que su 50 aniversario está a la vuelta de la esquina. Con este movimiento ha dejado entrever que realizará una gira para festejar con los fans una fecha tan especial, ya que ha sido una publicación colaborativa junto a una entidad de venta de tickets para espectáculos.

Las confesiones de Kiko Rivera

A lo largo de la noche, Kiko Rivera ha analizado numerosos capítulos de su vida. En los últimos días, su hermano Cayetano tuvo un accidente y, aunque no ha justificado los hechos, le ha dedicado unas bonitas palabras: «Siempre ha sido un ejemplo en todo, sobre todo para mí», ha dicho. Siguiendo la misma línea, ha trasladado que el torero está preocupado por la repercusión mediática de todo lo que circula a su alrededor. «Estoy con él, apoyándolo», ha sentenciado dejando clara su postura y la fuerte relación de hermanos que mantienen.

Kiko Rivera en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Otra de las cuestiones acerca de la que ha hablado ha sido sobre su reciente separación de Irene Rosales, con la que mantuvo una relación de 11 años y un matrimonio de 9, fruto de lo cual nacieron dos de sus hijas, Ana y Carlota. «Yo di el primer paso, luego ella dio 15; en cierta medida creo que le quité un peso de encima», ha dicho visiblemente resentido, pero orgulloso de su decisión. «No sentía deseo por ella, llegó a molestarme su presencia», ha comentado en un arrebato de sinceridad. «Todo estaba roto, dormíamos en cuartos separados, era una mezcla entre compañeros de piso y mi madre», ha verbalizado. A pesar de todo esto, ha tenido buenas palabras para la progenitora de sus vástagos menores: «Es una buena madre, una buena mujer, una buena persona», ha aclarado.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Instagram)

Uno de los temas más controvertidos del que también se ha manifestado ha sido lo relativo a su hermana Isa Pantoja. A ella le ha pedido perdón por todo lo que ha tenido que vivir la joven durante su infancia y adolescencia en la finca Cantora de Medina Sidonia. Especialmente, en el programa, se han detenido en el «episodio de la manguera», algo que ha hecho mucho daño a la creadora de contenido. Visiblemente afectado, el DJ ha revelado que ha dado el primer paso y que espera ser correspondido, ya que le gustaría «disculparse a la cara».