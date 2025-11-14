Madrid se ha convertido en el inesperado refugio emocional de Isa Pantoja en una semana en la que su vida personal vuelve a temblar. Apenas unas horas antes de que su hermano, Kiko Rivera, se siente de nuevo en el plató de ¡De Viernes! para dar explicaciones y afrontar la tormenta mediática, la joven ha sido captada junto a su marido, Asraf Beno, caminando en silencio por las calles de la capital. Las imágenes reflejan más que una simple salida en pareja: muestran a una Isa contenida, con el gesto serio, aferrada al brazo de Asraf como quien busca donde apoyarse para no derrumbarse.

La tensión tiene una causa precisa: el primer scoop que Kiko dio la semana pasada, y que ha vuelto a abrir una herida que Isa creía cerrada. En esa primera intervención pública, el DJ no solo recuperó episodios dolorosos, sino que verbalizó por primera vez con crudeza el tristemente famoso episodio de la manguera. Lo hizo aportando nuevos detalles que han reactivado recuerdos y emociones que Isa llevaba intentando procesar en privado desde hace años.

Isa Pantoja por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Tanto fue el impacto que, según fuentes cercanas al rodaje de DecoMasters, el talent show de RTVE donde Isa está participando, la joven tuvo que detener temporalmente la grabación: las lágrimas le impidieron continuar y el equipo optó por darle un descanso. Fue entonces cuando Asraf se convirtió, otra vez, en su escudo: corrió a consolarla, no se separó de su lado y esas imágenes, íntimas y devastadoras, acabaron en portada. La escena -Isa llorando, abrazada a su marido- ha quedado como la fotografía del momento más sensible del conflicto familiar.

Pese al vendaval mediático, Isa ha decidido mantenerse al margen públicamente. No ha visto la entrevista completa de su hermano; sí ha leído la transcripción. Y, aunque admite que «el tiempo le está dando la razón», tal como contó Kike Calleja, todavía no sabe si responderá al mensaje que Kiko le remitió tras su cumpleaños. Ese detalle es clave: el contacto posterior al cumpleaños un gesto íntimo que ella ha valorado, pero todavía no procesado, añade una capa emocional importante. Hoy, mientras su hermano vuelve a exponerse ante las cámaras, Isa opta por pensar, respirar y decidir desde la calma, lejos del ruido que genera cada nuevo episodio de esta saga familiar.

Porque esta noche Kiko vuelve al plató de ¡De Viernes! y lo hace con una agenda clara: dar respuesta a las críticas, explicar sus sentimientos y, sobre todo, contextualizar lo que contó la semana pasada. Los temas que abordará no son menores: su distanciamiento con Isabel Pantoja; su ruptura con Irene Rosales y las razones que lo acompañan; la reciente polémica y el accidente de su hermano Cayetano, y, inevitablemente, la relación rota con Isa, ese vínculo que ha marcado a ambos y que ahora vuelve a sacar a la luz viejos fantasmas. Kiko llega dispuesto a hablar y a enfrentarse a las preguntas que el público y los colaboradores le han hecho desde que reapareció en televisión.