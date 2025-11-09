La particular ‘venganza’ de Irene Rosales contra Kiko Rivera tras su entrevista bomba
Kiko Rivera ha admitido que le impresionó ver a Irene Rosales con su nuevo novio
Irene Rosales está molesta con Kiko Rivera porque considera que ha cruzado muchos límites
Irene Rosales ha empezado una nueva vida de Kiko Rivera, pero no puede pretender que el público se olvide de su pasado de un día para otro. Sobre todo porque el DJ acaba de conceder una entrevista bomba en la que habla de todo: de su matrimonio, de su madre, de su hermana e incluso de sus adicciones. De esta forma, Irene se ha visto salpicada por un escándalo que es incapaz de controlar y lo que más le duele es que también ha afectado a Guillermo, su pareja actual.
Hace unos días, una conocida revista desveló que Irene Rosales había encontrado el amor en brazos de Guillermo, un empresario con el que había trabajado en alguna ocasión. Casualmente, el coprotagonista de esta noticia está celebrando su cumpleaños y la ex colaboradora de Telecinco ha aprovechado para manda un mensaje que muchos han interpretado como una venganza: «¡Qué bonito es tenerte». Pero, ¿por qué estas palabras han cobrado tanta repercusión?
El error de Kiko Rivera
Kiko Rivera aseguró que no iba a emprender ninguna guerra contra Irene Rosales, de hecho, durante su intervención en ¡De Viernes! habló muy bien de ella, pero cometió un error: mencionar a Guillermo. Lo hizo para reconocer que le había impactado verles juntos, pero Irene no lo acepta, pues piensa que su novio es una persona anónima que no tiene nada que ver con la crónica social. No quiere que nadie le señale y ha dejado claro cuál es su postura al respecto.
Kiko Rivera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)
«Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, así que no sé por qué nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo», ha comentado. Está muy molesta y en LOOK hemos echado la vista atrás para descubrir cuáles fueron las declaraciones exactas del hijo de Isabel Pantoja.
Es cierto que Kiko Rivera ha sido muy duro con su madre, con su hermana, con tío Agustín y con su prima Anabel, pero con Irene Rosales ha mantenido siempre el mismo discurso. Sostiene que es una persona esencial en su vida y promete que se esforzará para tener buena relación con ella, sobre todo porque tienen dos hijas en común. Nosotros hemos comprobado que lo único que dijo de Guillermo fue que le impresionó descubrir que su ex había rehecho su vida tan rápido.
«Como persona te molesta, pero verla sonriente y activa en las redes, compartiendo momentos con alguien que la hace feliz, me reconforta. Para mi bienestar, que ella esté contenta significa que mis hijas están bien», le explicó a Santiago Acosta, presentador de ¡De Viernes!. Sin embargo, Irene considera que no ha sido justo porque su novio no es famoso y no tendría que haber sido parte de los contenidos del mencionado programa. Para ella es un error.
Irene Rosales ejecuta su venganza
El mensaje de Irene Rosales. (Foto: Instagram)
Irene Rosales ha respondido a la entrevista de Kiko con las palabras que hemos mencionado con anterioridad, pero también con unas fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram. A pesar de que ha recordado que su novio no forma parte del mundo del corazón, ha compartido unas imágenes con él e incluso ha dado el nombre de su usuario: @Guillermovgreen.
El empresario está celebrando su cumpleaños y entra dentro de lo normal que Irene haya querido felicitarle, pero es llamativo que lo haya hecho con tanta expresividad, justo cuando su ex marido ha admitido que le ha costado asimilar esta historia.