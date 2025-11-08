Anabel Pantoja felicita a su prima Isa Pantoja con una foto muy personal: "Te deseo lo mejor"

Isa Pantoja está de celebración. La hija menor de la cantante de Marinero de luces tiene marcado en rojo en el calendario el 8 de noviembre y no es para menos; la joven alcanza la treintena, una cifra redonda que afronta en un delicado momento vital. El pasado viernes, 7 de noviembre, su hermano mayor, Kiko Rivera, volvía a la televisión después de cuatro años apartado del foco mediático y de Telecinco, el canal en el que ha contado casi todos los capítulos de su vida. Un movimiento que ha reabierto viejas heridas y en el que se ha recordado uno de los peores momentos de Isa, el episodio de la manguera. A pesar de la dureza de esto, la creadora de contenido se mantiene al margen, como si nada ocurriera, y continúa su vida con normalidad. Como no podía ser de otra forma, entre todos los mensajes de felicitaciones, uno de los más especiales ha sido el de su prima Anabel Pantoja, la única persona de la familia Pantoja con la que guarda una estupenda y bonita relación.

La que fuera tertuliana del extinto formato Sálvame ha dedicado a su prima una historia temporal de Instagram en la que ha colgado una foto inédita procedente de su álbum más personal. En ella se puede ver a ambas durante una jornada veraniega en la piscina de la casa que Isa tiene en El Puerto de Santa María. Junto a ellas posa el pequeño Alberto, primogénito de Isa en común con su primer novio, Alberto Isla. En brazos de Anabel también podemos ver a Alma, la hija de esta con David Rodríguez. En ese instante, la segunda hija de la tonadillera aparece en avanzado estado de gestación, un embarazo que finalizó hace unos meses con el nacimiento de su segundo hijo, Cairo, fruto del feliz matrimonio que vive con Asraf Beno.

Anabel Pantoja, la pequeña Alma, Albertito e Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

«Hoy es un cumple muy especial», ha escrito la televisiva. «Te deseo lo mejor en esta vida», ha añadido. «Mira cómo nos ha cambiado la vida de manera tan maravillosa con estas personitas», ha manifestado haciendo referencia a la bendición que han sido para ellas la llegada de sus descendientes. «Te quiero mucho», ha concluido.

Anabel Pantoja e Isa Pantoja en un evento. (Foto: Gtres)

Así ha celebrado Isa sus 30 años

Tal y como se puede ver en sus redes sociales, la joven se ha mantenido ajena a todo lo acontecido en el plató de ¡De viernes! tras el sculpt que ha protagonizado su hermano Kiko Rivera. «A pesar de ser mi cumple, ha sido un día tranquilo con los míos», ha confesado. «Me han puesto la canción de Parchís, he soplado mis velas, hemos comido en uno de mis restaurantes favoritos y he recibido un montón de felicitaciones, cariño y regalitos», ha trasladado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

Además de todo esto, ha compartido con su comunidad 2.0, en la que atesora más de 800.000 seguidores, que ha recibido «alguna que otra sorpresa inesperada que aún tiene que encajar», de la que no ha dado más detalles. «Bienvenidos mis 30, por muchos años más», ha reflejado para finalizar el post que se ha dedicado a sí misma. Un texto que ha acompañado de un carrusel de fotografías con un gran ramo de flores, posando con sus dos hijos, que son «la luz de sus ojos», y en el que también aparece Asraf, su actual marido y compañero de vida.