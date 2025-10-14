El mensaje de Anabel Pantoja a Belén Esteban tras su reencuentro con Toño Sanchís: "Se hará justicia"

El pasado lunes 13 de octubre, tuvo lugar uno de los juicios más esperados de la crónica social de nuestro país. Después de estar enfrentados más de diez años públicamente, Belén Esteban y Toño Sanchís se han visto las caras de nuevo en los juzgados de la calle Santiago de Compostela número 96 de Madrid. Por ahora, solo se ha realizado la primera sesión del juicio en el que la colaboradora de televisión acusa a su ex representante de apropiarse ilegalmente más de 300.000 euros de su patrimonio económico. Un presunto delito continuado de estafa por el que Sanchís podría enfrentarse a tres años y medio de cárcel y una multa que ascendería hasta los 339.539 euros.

Mientras que se desarrollan todos los pasos a seguir hasta conocer la sentencia definitiva del juez, la apodada cariñosamente como La Patrona está recibiendo el apoyo de su círculo más allegado de amigos y familiares. Entre ellos, el de Anabel Pantoja, quien no ha dudado en dedicar un emotivo mensaje a su amiga en estos complicados momentos.

Belén Esteban y Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

«Se hará justicia, porque Dios está arriba», escribía la sobrina de la tonadillera en su perfil oficial de Instagram. Junto a estas palabras, la influencer añadía una fotografía en la que aparecían ambas abrazadas en la terraza de su casa de Gran Canaria. Un gesto que pone de manifiesto, una vez más, la estrecha amistad que las une desde que comenzaron a trabajar juntas en televisión.

Es habitual ver cómo tanto Anabel como Belén se dedican emotivos gestos de cariño en las redes sociales, incluidos en sus peores momentos. Y es que, aunque ahora ha sido la prima de Kiko Rivera la que ha sacado a relucir su faceta más cercana con su amiga, hace tan solo unos meses fue la de Paracuellos la que sacó las garras por ella cuando su hija estaba ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y se generó un gran revuelo mediático al respecto.

Habitualmente, Belén Esteban vive en Madrid y Anabel Pantoja en Arguineguín, un municipio de la isla de Gran Canaria. No obstante, la distancia nunca ha sido un problema para ellas, y siempre que tienen ocasión se visitan mutuamente. A día de hoy, la influencer está instalada temporalmente en la capital debido a su participación en Bailando con las estrellas. Un motivo que le permite pasar más tiempo con sus amistades de Madrid, entre las que se encuentra Belén. «Yo quiero que mi gordi esté en el concurso, sinceramente, lo digo egoístamente, para verla más y para ver más a mi niña […] Estando en Madrid quedamos para comer, quedo con David también, quedo con la Merchi, quedo con mi niña que me la como… Aunque te digo una cosa, mi niña se tira más a Miguel que a mí, que me joroba mucho», contó recientemente Belén en el programa de No somos nadie.