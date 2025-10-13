El esperado cara a cara de Belén Esteban y Toño Sanchís en los juzgados

Ha llegado el día. Después de casi diez años enfrentados públicamente, Belén Esteban y Toño Sanchís se han reencontrado este lunes, 13 de octubre, en los juzgados de la calle Santiago de Compostela número 96 de Madrid. Ambos se han trasladado hasta allí para iniciar el juicio en el que la colaboradora de televisión acusa a su ex representante de apropiarse ilegalmente de más de 300.000 euros de su patrimonio económico. Una cifra por la que, según lo publicado, la Fiscalía pide a Sanchís enfrentarse a tres años y medio de cárcel por un presunto delito continuado de estafa, además del pago de una indemnización de 339.539 euros a Bem Imaging S.L., la sociedad administrada por Esteban.

Belén Esteban ha sido la primera en llegar a los juzgados. Pero no lo ha hecho sola, ya que ha sido fotografiada de la mano de su marido, Miguel Marcos. Este, una vez más, se ha vuelto a posicionar como un férreo apoyo para la de Paracuellos en sus peores momentos, aunque eso suponga romper con su norma no escrita de mantenerse en un discreto segundo plano. Cabe destacar que Belén se ha mostrado con un rostro serio ante la prensa y ha preferido no dar declaraciones.

Miguel Marcos y Belén Esteban en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Toño Sanchís ha reaparecido instantes después en las inmediaciones de los juzgados mencionados. Sin embargo, ha optado por una actitud muy distinta a la que ha mostrado la que fuera su representada, esbozando una leve sonrisa al lado de su abogado que ha dejado entrever que está tranquilo y sereno a pesar del revuelo mediático que rodea el juicio. No obstante, tampoco ha querido pronunciarse con los medios de comunicación encargados de cubrir este esperado cara a cara.

Toño Sanchís y su abogado en Madrid. (Foto: Gtres)

Una vez dentro, el reencuentro entre Toño Sanchís y Belén Esteban ha sido breve, ya que el juicio se ha interrumpido por la ausencia de una de las juezas. Está previsto que la vista se reanude sobre las 12:00 del mediodía. Durante este receso, el representante de artistas ha optado por acercarse a una cafetería cercana, mientras que Belén y Miguel han aprovechado para dar un paseo por los alrededores y despejarse antes de retomar la sesión.

El enfrentamiento judicial de Belén Esteban y Toño Sanchís

La estrecha relación de Belén Esteban y Toño Sanchís saltó por los aires en 2015, cuando la apodada como La Patrona anunció la ruptura inmediata con su representante. Esta explicaba que había recibido el aviso de una tercera persona alertándola de que hiciera un repaso de sus cuentas, y fue entonces cuando descubrió que se habían gestionado contratos y cobros sin su consentimiento. Dos años después, en 2017, un juez reconoció que Toño debía devolver más de 600.000 euros a Belén y fue entonces cuando se llevó a cabo el desahucio de su casa al no poder hacer frente a la importante suma de dinero.

Toño Sanchís y Belén Esteban en Madrid. (Foto. Gtres)

A día de hoy, Toño aún debe más de 300.000 euros a la colaboradora de No somos nadie y es por ello por lo que este lunes, 13 de octubre, ha comenzado el juicio citado en la Audiencia Provincial de Madrid.