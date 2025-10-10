La Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años y medio de cárcel para Toño Sanchís, ex representante de Belén Esteban -también de Terelu Campos, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Ylenia Padilla o Álvaro Muñoz Escassi-, entre otros, por una presunta estafa a la colaboradora televisiva de 388.868,14 euros.

La Audiencia Provincial de Madrid será el lugar donde tenga lugar el juicio oral, que lo acusa de apropiación indebida. Se trata de un caso cuanto menos mediático que, a la pena de prisión, se suma una multa de 10 meses a razón de 12 euros diarios -y, en el caso de no pagarla, serían 5 meses de privación de libertad-, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo en el que esté privado de libertad y el pago de costas. Además, la Fiscalía también exige que el ex mánager de la tertuliana indemnice a BEM Imaging S.L., una sociedad propiedad de la es de Jesulín de Ubrique.

El origen de su conflicto

En 2009, Belén Esteban firmó un contrato de representación con Agencia de Servicios Lorant S.L., cuya propietaria era Carmen Romero Rubio y de la que también formaba parte Sanchís como socio al 50%.

Toño Sanchís en su última aparición pública. (Foto: GTRES)

Hasta el 2015, la relación entre Belén Esteban y Antonio era prácticamente familiar -hasta tal punto que la colaboradora fue invitada a la boda de su entonces representante, a la que acudió con su entonces pareja, Fran Álvarez-. De hecho, el empresario figuraba en el testamento de la tertuliana televisiva. Sin embargo, en el año citado, Hacienda le reclamó a la Princesa del Pueblo una multa de 600.000 euros por diversas irregularidades. Una noticia que sorprendió a Belén que desconocía parte de sus finanzas, que estaban bajo el control de su mánager.

Según contó Belén entonces, había descubierto documentos y facturas de trabajos -más allá de la televisión-, por los que no había cobrado ni pactado. La tertuliana dejó constancia de que, por ejemplo, durante su paso en Más que baile -un talent show que además ganó-, no lo había cobrado. Asimismo, tampoco había percibido dinero por las 60.000 unidades que había vendido de Ambiciones y reflexiones, sus memorias -ya que, sin darse cuenta presuntamente, había firmado que los derechos de autor fueran para Sanchís-.

Belén Esteban con Toño Sanchís cuando aún era su representada. (Foto: Gtres)

Esto supuso que el ex representante de famosos tuviera que abonar 388.000 euros a su representada. Una cantidad que no fue entregada en su totalidad ya que Belén Esteban solo pudo recuperar 49.318,33 euros en efectivo y 375 mil por la adjudicación de la casa de Toño y su mujer, Lorena Romero, en Villanueva del Pardillo.

Un escándalo que trascendió a los medios debido al «quiero mi dinero, dónde está mi dinero», de Belén Esteban que, en innumerables ocasiones se ha pronunciado sobre esta polémica con el que fuera su mano derecha: «Para mí sigue siendo un sinvergüenza más grande que una casa, porque el que se ha llevado lo que no es suyo se llama Toño Sanchís no Belén Esteban. Yo lo que quiero es lo mío. Te voy a decir una cosa: Lo he repetido por activa y por pasiva, cuando vengo aquí y he hablado con mis gestores, la que quería llegar a un acuerdo fui yo. ¿Que va a un psicólogo? A un psicólogo tendría que haber ido yo, que el que pensaba que era mi hermano se ha llevado más de un millón de euros (…). Mira, Toño, deja ya de dar pena. Yo no te quería quitar la casa, yo quería cobrar lo que es mío. Vete preparando lo de lo penal porque o penal va para adelante. No lo he podido presentar antes porque me paraban el juicio civil. Vale ya de contar mentiras. Déjame y págame».