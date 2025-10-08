Toñi Moreno contesta a Belén Esteban y aviva la polémica: "Esto es una belenada"

La polémica está servida. Belén Esteban y Toñi Moreno están más enfrentadas que nunca debido a la entrevista que realizó esta última a Jesulín de Ubrique en el plató de Gente Maravillosa. Allí, la presentadora se lanzó a hablar abiertamente sobre la relación que mantiene el torero con todos sus hijos, destacando que ella había sido testigo de lo cariñoso que siempre ha sido con ellos y de cómo había jugado con todos. Algo que hizo estallar de manera inminente a la de Paracuellos, madre de la primogénita del entrevistado.

«Entiendo que sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Muy bueno. Pero que sea la última vez que dices que has visto a Jesús jugando con todos sus hijos, porque con una no lo ha hecho nunca», sentenciaba.

😱 Belén Esteban estalla contra Toñi Moreno por Jesulín de Ubrique “Que sea la última vez”#NoSomos6O 😱 pic.twitter.com/rlyVUpIP5b — Salvamista ✨| No Somos Nadie 💚 (@elfrikidelatv_) October 6, 2025

Como no podía ser de otra manera, la respuesta tajante de Belén Esteban ha desatado la polémica y las reacciones en la crónica social de nuestro país. Tanto es así, que Toñi Moreno ha sido preguntada al respecto durante su última aparición pública en un evento celebrado en Madrid este 8 de octubre. Allí, lejos de mantenerse al margen y optar por el silencio, ha decidido contestar a la mencionada. «Yo a Belén Esteban la quiero mucho. Todos conocemos que ese es su punto débil. Entonces yo tengo que entenderla, no tengo nada que perdonarle. Ese es su punto y cuando le tocan ese punto, pues estalla y yo lo tengo que entender», comenzaba a decir. «Pero yo creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender. Sus dos mejores amigos, son mis dos mejores amigos. Son Raúl Prieto y Manuel Zamorano y yo no puedo tener a estas dos personas maravillosas en mi vida si Belén no fuera una maravillosa persona. Y ya está», sentenciaba.

Intentando quitar hierro al asunto, Toñi aseguraba que ella no estaba dispuesta a entrar en ningún tipo de polémica y que si algo le había sentado mal a Belén, le pedía perdón por ello. «Yo hago mi programa y mis entrevistas como quiero. Jesús es amigo mío y yo hago entrevistas amables. No soy nada incisiva. Ni con Jesús ni con nadie. Pero si a alguien no le gusta cómo lo hago, pues yo lo entiendo», comentaba.

Toñi Moreno en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo la llamé cuando sabía que estaba enfadada y no quiso arreglarlo. Esto es una belenada, pero yo la entiendo. […] Yo creo que para ella ese tema es especialmente sensible. Y yo, que soy madre, lo puedo entender», concluía, dejando entrever que, a pesar de que tenían puntos de vista distintos, prefería no continuar con el intercambio de reproches.

Por ahora, Belén Esteban no ha respondido a estas últimas declaraciones, aunque conociendo su característica sinceridad, es muy probable que aproveche su puesto de trabajo en No somos nadie para hacerlo, ya que dejó muy claro que no iba a volver a consentir declaraciones como las que Toñi protagonizó en Gente Maravillosa.