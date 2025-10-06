Hace unos días, el plató de Gente Maravillosa se convirtió en el escenario de una de las entrevistas más comentadas del año, con motivo de la celebración de los 200 programas del espacio presentado por Toñi Moreno. La invitación de Jesulín de Ubrique generó una expectación especial, sobre todo porque el diestro se mostró en un tono poco habitual, abriéndose como nunca antes sobre su vida personal, su carrera profesional y, sobre todo, sobre su labor como padre. Con 51 años, Jesulín dijo estar orgulloso de la relación que mantiene con sus hijos y, especialmente, de la etapa que está viviendo junto al pequeño Hugo, nacido en junio de 2022. Entre confesión y confesión, el torero no dudó en expresar su amor por su mujer, María José Campanario, y en reivindicar su compromiso familiar.

Durante la entrevista, Toñi Moreno aprovechó para subrayar la buena relación que siempre ha mantenido con Jesulín y su familia, destacando también su faceta de padre. Según la presentadora, ha sido testigo en múltiples ocasiones de cómo el torero se involucra activamente en la vida de sus hijos. «Los quiero a todos por igual, eso está más que controlado», aseguró Jesulín. Una declaración que, sin embargo, ha desatado la polémica y reacciones en la crónica social. Especialmente, la de Belén Esteban, madre de su primogénita.

Belén Esteban en ‘No somos nadie’. (Foto: YouTube)

Belén no ha tardado en reaccionar a estas palabras, que considera inexactas. La colaboradora ha señalado en diversas ocasiones que Jesulín no se ha hecho cargo de su hija mayor y que su relación con ella ha sido prácticamente inexistente. Tras la emisión de la entrevista, Belén se ha mostrado visiblemente molesta y ha decidido aclarar públicamente su postura en el programa No somos nadie. «Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero y que te tengo un cariño enorme. Sabes que no estoy enfadada contigo por ser amiga de Jesulín y María José, porque yo tengo íntimos amigos que también son amigos de ellos», ha comenzado explicando Belén.

Sin embargo, la colaboradora se ha mostrado firme al reprochar la afirmación de que Jesulín juega con todos sus hijos por igual. «Entiendo que sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Muy bueno. Pero que sea la última vez que digas que has visto a Jesús jugando con todos sus hijos, porque con una no lo ha hecho nunca», ha sentenciado no sin antes contar un incidente ocurrido en la peluquería de Manuel Zamorano, relacionado con la hija de Belén y la falta de relación con su padre.

Belén Esteban en ‘No somos nadie’. (Foto: YouTube)

Según la colaboradora, durante un viaje de regreso desde Estados Unidos, se produjo un malentendido que evidenció la distancia existente entre Jesulín y su primogénita, un tema que Belén había intentado manejar con discreción durante años. «Me van a matar, pero lo voy a contar. Una persona muy allegada a mí fue a llevar ropa a la peluquería de Zamorano y Toñi hizo un comentario sobre que el padre de mi hija estaba viéndola mucho, y esa persona le dijo ‘dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día’». La colaboradora ha insistido en que, aunque reconoce el buen trato de Jesulín con sus otros hijos, la realidad es distinta con la que tienen en común, dejando claro que no busca abrir conflictos, sino simplemente contar su verdad.