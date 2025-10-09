Anabel Pantoja ha reaparecido en redes, muy preocupada, sobre un posible apagón. La influencer -que actualmente vive en Madrid-, se ha pronunciado sobre la última alerta de Red Eléctrica, que ha advertido sobre que España podría sufrir otro corte de electricidad como sucedió el pasado 28 de abril, que dejó al país completamente paralizado.

La gran preocupación de Anabel Pantoja

Desde el pasado mes de septiembre, Anabel Pantoja vive sola con su hija Alma en Madrid -donde recibe visitas puntuales de Merchi Bernal, su madre, y de su pareja, David Rodríguez-. Si por algo se caracteriza la creadora de contenidos es por su naturalidad a la hora de hablar con sus seguidores -el secreto de su éxito-. Es por ello por lo que ha mostrado su gran preocupación al conocer el posible nuevo apagón en España.

«Buenísimos días. Hoy es jueves. Hoy vamos a plató, vamos a ensayar allí y, luego vamos a probar todas las cosas que vamos a probar. La verdad que esta semana me ha tocado un estilo bastante peculiar, el cual he disfrutado y, bueno, yo lo voy a defender, como pueda, eso sí», ha comenzado diciendo sobre su siguiente actuación en Bailando con las estrellas.

Anabel Pantoja advierte sobre un nuevo apagón. (Foto: Redes Sociales)

En numerosas ocasiones, Anabel siempre ha dejado claro que le gusta estar al día de lo que ocurre en el país y es por ello por lo que, antes de irse a los ensayos, ha encendido el televisor para ver lo último de la actualidad, que le ha causado una gran preocupación: «Estoy aquí, viendo las noticias, porque yo pensaba ayer que era un poco broma lo del tema del posible apagón y el riesgo de la Red Eléctrica y demás. O sea, me parece brutal cómo podría pasar eso de nuevo».

Además, la prima de Kiko Rivera ha explicado que tiene un especial temor porque el portal del edificio en el que está viviendo durante su etapa temporal en Madrid, no tiene llaves: «Estad atentos porque, yo, por ejemplo, el edificio donde estoy viviendo aquí va todo con móviles y demás, no hay llaves. Cuidadito. Así que, nada, luego, después del ensayo me voy al supermercado a comprar algo por si ocurriera algo, que espero que no».

¿Qué ocurrió el pasado 28 de abril en España?

El 28 de abril del 2028, España vivió un día de absoluta incertidumbre. Red Eléctrica dejó de funcionar y ocasionó el conocido apagón, que paralizó al país. Al final del día, cuando afortunadamente las velas de las casas se apagaron y volvió la luz, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó un comunicado.

«El cero eléctrico se produjo por un problema de sobretensión con un origen multifactorial: el sistema contaba con una capacidad de control de tensión insuficiente, se produjeron oscilaciones que condicionaron la operación del sistema y se desconectaron instalaciones de generación, en algunos casos de un modo aparentemente indebido. El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un paquete de medidas para incrementar la robustez del sistema eléctrico», rezaba el escrito.