La vuelta a los escenarios de Raphael se ha visto perjudicada por el apagón que sufrió España, entre otros países, el pasado lunes 28 de abril. Hace unos días, la agencia de representación del artista anunció que hoy, 29 de abril, saldrían a la venta las entradas para poder ver en directo al cantante tras su problema de salud, por el que permaneció ingresado durante semanas. Sin embargo, su equipo ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que ha desvelado que el apagón masivo ha trastocado los planes de la gira del intérprete de Mi Gran Noche.

El cambio de planes de Raphael tras anunciar su vuelta a los escenarios

El próximo 15 de junio será el día en el que Raphael vuelva a reencontrarse con su público tras varios meses dedicado a su estado de salud. Será en el Teatro Romano de Mérida donde inicie su gira, con la que recorrerá varias ciudades del país. Este mismo 29 de abril, tal y como comunicó su empresa de management, estaba previsto que salieran a la venta las entradas para sus conciertos. Sin embargo, el artista se ha encontrado con un revés con el que no contaba tras el apagón, tal y como ha dicho su agencia de representación. «Debido a las incidencias provocadas por el apagón ocurrido ayer, les comunicamos que finalmente las entradas para los siguientes conciertos del tour Raphaelísimo de Raphael saldrán a la venta mañana miércoles 30 de abril de 2025 a las 10:00», reza el comunicado.

Esta noticia llega días después de que el artista no solo anunciara su vuelta a la música, si no la ilusión de poder reencontrarse con sus fans, que han mostrado al intérprete de Escándalo su apoyo y su solidaridad en los últimos meses. «Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los cuatro últimos meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y querido», dijo sobre su situación personal.

Por su parte, también desveló que la motivación de su regreso a la música era agradecer el cariño recibido a lo largo de estos meses en los que ha estado centrado en su recuperación tras ser diagnosticado con un linfoma cerebral el pasado mes de diciembre: «Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho».