Última hora sobre el estado de salud de Raphael: "Todo va bien"

El pasado mes de diciembre, el mundo de la música se vio sacudido por la noticia de que Raphael había sido diagnosticado con un linfoma cerebral. Este diagnóstico se produjo tras un episodio de salud durante la grabación de un especial navideño, donde el artista presentó síntomas neurológicos que inicialmente preocuparon a su familia y seguidores. Sin embargo, según las últimas declaraciones de su hijo, Manuel Martos, la evolución de Raphael es positiva.

Manuel Martos, quien ha asumido el papel de portavoz de la familia durante este período, ha compartido actualizaciones tranquilizadoras sobre la salud de su padre. En declaraciones recientes a las cámaras de Gtres, Martos ha afirmado: «Lo único que podemos decir es que todo va muy bien, que es lo más importante y lo único importante». Además, el director artístico y productor ejecutivo de Universal Music Spain ha aprovechado para desmentir cualquier rumor sobre posibles conciertos de Raphael en 2025, aclarando que, aunque su padre se encuentra en buen estado, aún no hay planes definidos para su regreso a los escenarios. «De lo demás no podemos decir nada porque no sabemos nada, esa es la verdad», han sido sus palabras.

Manuel Martos en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Fue el 26 de diciembre de 2024 concretamente, cuando tras varios días de ingreso hospitalario, el equipo médico de Raphael emitió un comunicado que confirmaba que el cantante padece un linfoma cerebral. El escrito detallaba que Raphael ya estaba recibiendo un tratamiento especializado. «Presenta un linfoma cerebral primaro con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días», se podía leer. «Durante su ingreso en este Hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología», añadía.

Ahora, aunque Martos no ha querido ahondar en más detalles, ha trascendido que a pesar de las dificultades que implica un tratamiento tan agresivo, el artista está reaccionando bien. De hecho, se ha informado que uno de los nódulos detectados habría desaparecido por «completo», mientras que el otro «está en regresión», lo que habría sido recibido como una excelente noticia por los médicos y la familia.

Las últimas imágenes de Raphael

Las últimas imágenes de Raphael, difundidas en exclusiva por TardeAR el pasado 21 de enero, muestran al cantante recuperándose después de su alta hospitalaria. En las fotografías, Raphael es acompañado por su esposa, Natalia Figueroa, mientras camina por las inmediaciones del Hospital 12 de Octubre en Madrid.

Raphael y Natalia Figueroa a las puertas de un hospital. (Foto: Gtres)

Aunque Raphael sigue utilizando mascarilla, su rostro refleja un semblante tranquilo y positivo. La pareja se muestra unida y en total calma, lo que evidencia el apoyo constante de Figueroa durante este proceso.