Raphael ha anunciado su esperado regreso a los escenarios tras superar un linfoma cerebral que lo ha mantenido alejado del foco público durante varios meses. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el artista ha expresado su profunda gratitud hacia la sanidad pública, especialmente al Hospital 12 de Octubre y al Hospital Clínico San Carlos, así como a su familia y seguidores por el apoyo incondicional recibido durante su proceso de recuperación. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores y la comunidad artística, quienes celebran la fortaleza y determinación de Raphael para superar los desafíos de salud y volver a compartir su talento en los escenarios.

Será el próximo 15 de junio el que marque el retorno oficial de Raphael a la música con un concierto en el Teatro Romano de Mérida, dando inicio a una gira que lo llevará por diversas ciudades españolas como Marbella, Córdoba, Murcia y Bilbao. Este regreso no sólo celebra su pasión por la música, sino también su resiliencia y la solidaridad mostrada por su público.​ «Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los cuatro últimos meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RAPHAEL (@raphaelartista)

En su mensaje, el artista ha destacado: «Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y querido». Asimismo, también ha aprovechado la ocasión para anunciar su vuelta a los escenarios. «Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho».

Raphael, de 81 años, fue diagnosticado con un linfoma cerebral en diciembre de 2024, durante la grabación de un especial navideño. El artista comenzó a sentirse indispuesto, lo que obligó a interrumpir el rodaje de inmediato. El equipo presente en el lugar activó los protocolos de emergencia, trasladando al artista a uno de los centros hospitalarios antes citado, donde permaneció bajo observación médica durante varios días.

Raphael y Natalia Figueroa en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Desde entonces, ha estado enfocado en su tratamiento y recuperación, mostrando una notable mejoría que le permite retomar su carrera artística. La última vez que se vio al artista públicamente fue hace escasas tres semanas en compañía de su esposa, Natalia Figueroa. En las fotografías, se puede ver a Raphael disfrutando de un paseo junto a Natalia, sin mascarilla y con un semblante animado, lo que ya sugirió que su recuperación avanzaba positivamente.