Así pasarán la Semana Santa Amelia Bono y Manuel Martos

El pasado fin de semana, Amelia Bono se dejó ver llegando al aeropuerto de Ibiza. Un viaje que no pasó desapercibido, dado que coincidió en el vuelo de Air Europa con sus ex suegros, Raphael y su esposa, Natalia Figueroa. A su llegada fue recibida por los medios de comunicación y, haciendo gala de su habitual cercanía no dudó en responder a las cuestiones relacionadas con la que fue su familia política.

«Los veo mucho, o sea que…», indicó con una sonrisa mientras avanzaba hacia la salida. Aseguró también que la relación con ellos es «maravillosa». Fue entonces cuando fue preguntada sobre si pasaría las vacaciones de Semana Santa con su ex marido, Manuel Martos. «También, todos juntos. Muy bien», expresó sin entrar en más detalles al respecto.

La hija de José Bono y Martos se dieron una segunda oportunidad después de romper. Sin embargo, finalmente tomaron la determinación de separarse definitivamente en febrero de 2024 después de 15 años de matrimonio y cuatro hijos en común. A pesar de esta situación, siempre lo tuvieron claro y es que iban a continuar siendo amigos. De hecho, son varias las ocasiones en las que han compartido un plan juntos, confirmando así que tras su sonada separación la relación que mantienen es excelente y cercana.

Amelia Bono con Manuel Martos en el pasado. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unos días, Amelia Bono reapareció en un evento de la marca de cosméticos La Roche Posay, que se celebró en Madrid. En el marco de esta cita, Amelia se sinceró una vez más sobre su esfera personal. «Manuel no solamente me apoya en redes, me apoya cada día. Hablamos todos los días. Es un apoyo incondicional como yo para él. Nos necesitamos. No podría ser de otra manera», indicó, dejando claro el vínculo que tiene con el padre de sus hijos. «Tenemos cuatro niños, hemos estado juntos muchos años y ha habido mucho amor», añadió.

Manuel Martos y Amelia Bono en un photocall. (Foto: Gtres)

También reveló cuáles iban a ser sus planes para esta Semana Santa. «Me voy a ir con amigos, que me toca y los niños se van unos días con Manu, otros días conmigo, otros días juntos. Todo fenomenal. Nos llevamos muy bien. Yo no lo concibo de otra manera», finalizó. De esta manera, Amelia confesó que parte de estos días de desconexión los pasará junto al padre de sus hijos.