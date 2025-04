​El pasado lunes 28 de abril, Ágatha Ruiz de la Prada vivió una experiencia digna de una comedia, cuando el apagón eléctrico masivo la dejó atrapada durante siete horas en un tren con destino a Barcelona. La diseñadora, conocida por su estilo colorido y su carácter extrovertido, ha compartido su odisea en el programa TardeAR, en Telecinco, revelando detalles que mezclan lo surrealista con lo entrañable.

El tren se detuvo abruptamente a las 12:33 horas en medio de un campo, dejando a los pasajeros sin agua ni acceso a baños. Ágatha, lejos de perder el ánimo, intentó escapar en dos ocasiones, según ha relatado en el programa. Finalmente, pidió permiso a la Guardia Civil y se dirigió a un pequeño pueblo cercano, donde fue recibida con hospitalidad. «Todo el mundo me quería llevar a Zaragoza», ha comentado la diseñadora, quien terminó siendo conducida por un militar hasta la casa de una señora en dicha ciudad.

Durante su relato, Ágatha no ha dudado en compartir anécdotas con su característico sentido del humor. Ha confesado haber tenido que «abonar el campo», una forma simpática de decir que hizo sus necesidades al aire libre, y ha bromado sobre un posible «ligoteo» con el militar que la ayudó, describiéndolo como «un amor». «La gente era adorable. En esa situación, sin batería ni nada… es muy sexy. El militar era un amor», ha dicho.

Pero situación, aunque incómoda, no fue exclusiva de Ágatha. Otras personalidades de la crónica social de nuestro país, como las cantantes Leire Martínez y Ana Guerra, también quedaron atrapadas en el mismo tren debido al apagón. Ellas decidieron amenizar la espera interpretando canciones y compartiendo vídeos en redes sociales, demostrando que el buen humor puede ser un gran aliado en momentos de incertidumbre. «Espero que estéis tod@s bien tras el apagón de ayer. No podía dejar de pensar en los hospitales y la gente encerrada en ascensores, aunque imagino que hubo mil incidencias y situaciones distintas en las que os encontrarais. Yo estaba en un tren camino a Barcelona, pero no puedo quejarme, porque todo fue bien», ha escrito la vasca en su perfil de Instagram.

En el mismo trayecto estaba también Macarena Gómez, quien según varios testigos, lejos de desesperarse, supo sacarle jugo a la situación y convirtió el vagón en una especie de salón social improvisado. «Se puso a hablar con todo el mundo en el tren y cuando se paró y los vecinos del pueblo empezaron a llevar refrescos y snacks, pues montaron una fiesta», señalan.