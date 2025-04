Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado en Málaga una nueva exposición en el marco del Mam Fashion Forum, un evento que reúne a referentes del mundo de la moda y el diseño. Con motivo de su participación, la diseñadora ha concedido una entrevista a las cámaras de Gtres en la que, además de hablar de su trabajo y proyectos, ha abordado brevemente aspectos de su vida personal, especialmente en relación con su reciente ruptura sentimental con José Manuel Díaz-Patón. «Estoy muy tranquila, muy contenta y muy bien», ha afirmado Ágatha, dejando claro que atraviesa un buen momento personal y profesional.

Lejos de mostrar una actitud afectada, la diseñadora se ha mostrado serena y optimista. «Esta ruptura me ha cogido en un momento fantástico por todo el trabajo que tengo. Tener la cabeza ocupada ayuda mucho y también tener tiempo sin tener cargo de conciencia por irme a los sitios», ha añadido. Con estas palabras, Ruiz de la Prada deja ver que atraviesa una etapa de plenitud en la que su actividad profesional actúa como un motor vital.

Ágatha Ruiz de la Prada en Málaga. (Foto: Gtres)

Tanto es así que, preguntada expresamente por las últimas declaraciones de José Manuel Díaz-Patón sobre las fotografías de Ágatha Ruiz de la Prada cenando con Luismi Rodríguez, más conocido como El Chatarrero, tras romper su relación, la diseñadora ha preferido mantenerse al margen de cualquier polémica. Su respuesta ha sido tan escueta como clara: «Fenomenal. No lo había escuchado, pero estoy en otras cosas». Una frase que evidencia su intención de no alimentar tensiones ni distraerse de sus objetivos profesionales y personales.

La historia de amor entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón comenzó a forjarse a finales de 2021 y se ha prolongado durante tres años. Aunque todo parecía ir por buen camino entre ellos, el pasado mes de febrero la pareja enfrentó una serie de controversias mediáticas que culminaron en su separación. Uno de los episodios más destacados fue el enfrentamiento público entre Ágatha y la cantante Lolita, tras unas declaraciones de la diseñadora que fueron consideradas ofensivas por la comunidad gitana. Aunque Ágatha intentó minimizar la polémica tras sus palabras, la situación se intensificó cuando Díaz-Patón decidió intervenir públicamente, lo que avivó aún más el debate y prolongó la controversia en los medios. Además, la participación de Díaz-Patón en programas de televisión y su aparente interés por la fama habrían generado tensiones en la relación.

Ágatha Ruiz de la Prada en un acto con José Manuel Díaz Patón. (Foto: Gtres)

Díaz-Paton se pronuncia sobre las imágenes de Ágatha y ‘El Chatarrero’

Fue hace escasas semanas cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de unas imágenes de Ágatha Ruiz de la Prada y Luismi Rodríguez compartiendo una cena para dos en un exclusivo restaurante de la capital. Aunque la ex pareja, que rompió en 2020 después de dos años de intenso noviazgo, siempre ha presumido de su buena relación, la cita despertó rumores de una posible nueva oportunidad en su historia de amor. Algo sobre lo que rápidamente se pronuncido Patón. «No me interesan. Cómo no voy a querer que una persona que quiero y que he querido, rehaga su vida, perfecto, mejor. Que disfrute de El Chata, que me cae muy bien», fueron las palabras del agobado.