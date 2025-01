Lolita Flores ha estallado en la red. La cantante ha querido manifestar su malestar con Ágatha Ruiz de la Prada tras un comentario que la diseñadora ha utilizado como coletilla y le ha jugado una mala pasada y por el que ha sido señalada duramente. Lejos de guardar silencio, la artista ha publicado un post en su perfil de Instagram, donde se ha desahogado mediante un texto.

El origen del conflicto

El pasado 18 de enero, Ágatha Ruiz de la Prada se convirtió en una de las invitadas al plató de Fiesta, espacio presentado por Emma García, para así presentar su nuevo libro que lleva como título Todo por un plan. En el marco de esta intervención televisiva, De la Prada no sólo habló de este nuevo proyecto profesional, sino que también se sinceró acerca de su situación personal y de su cambio de residencia. «Me estoy reduciendo, estoy eliminando lo que sobra y necesitaba otra casa. Encontré una muy cercana a la tienda en la que he instalado mi taller, me permite ir caminando hasta allí. Estoy regresando a la manera en la que empecé a trabajar, poniendo el taller en la tienda en la que vendo mis creaciones», comenzó explicando con detalles.



Asimismo, para indicar cómo está viviendo este proceso de traslado de residencia, la empresaria hizo una comparativa, que ha sido la que ha provocado que Lolita Flores estalle.

«Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada», dijo. Poco después, Lolita compartió un escrito en la red que no ha pasado desapercibido. «Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente que desgraciadamente que no puede vivir como tú porque no tiene trabajo, gitanos o payos», indicó la cantante.

«La verdad te consideraba una mujer íntegra veo que no @agatharuizdlprada. Qué decepción. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como @emmagarciaweb lo deje pasar ni un programa como @fiestatelecinco no diga nada, y deje ese comentario pasar por alto, en fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida», añadió. «Buenas noches, comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos», finalizó, visiblemente molesta tras las declaraciones de la diseñadora.

A pesar del revuelo que se ha generado en el universo 2.0, por ahora, Ágatha Ruiz de la Prada no se ha pronunciado al respecto y se mantiene al margen de la polémica en la que se ha visto envuelta.