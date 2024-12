Ágatha Ruiz de la Prada atraviesa un buen momento, tanto personal como profesional. Recientemente, ha lanzado el libro que lleva como título Todo por un plan. Ha sido en el marco de la presentación de este ejemplar en el que la diseñadora ha volcado todas sus ilusiones donde ha confesado detalles sobre su nuevo hogar. Asimismo, ha revelado el verdadero motivo por el que todavía no se ha mudado a su nueva casa.

El motivo por el que no se ha mudado

La empresaria ha revelado que se encuentra en una etapa de cambios y mucho trabajo. «Estoy en una de las peores épocas de trabajo de toda mi vida porque, bueno, estoy hasta coja. Ha sido todo junto, la inauguración de la tienda nueva que aún no está inaugurada, pero estoy empezando a abrirla, he cruzado el charco 16 veces desde el mes de agosto, he hecho 20 desfiles, mi casa…», ha indicado a las cámaras de Gtres.

Ágatha Ruiz de la Prada en un evento. (Foto: Gtres)

«Estoy asombrada. Vas a mi casa y no tengo ni cocina, no tengo ni lavadora, secadora, ni lavabo. Ayer me lavé los dientes en la bañera. Ni luz, ni sofás, ni cabecero… Nada, no tengo de nada. Entonces es una época muy loca de mi vida», ha explicado. «Aún no me he cambiado. Me voy a cambiar en enero si Dios quiere», ha contado. «Las Navidades me han cogido por sorpresa. No he pensado ni un solo regalo», ha añadido.

Ágatha Ruíz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

Después, ha revelado que sólo regala cosas de su marca. «Y sólo llevo cosas mías», ha recalcado. «Me encanta la Navidad, pero me ha cogido nos ha cogido verdaderamente reventados», ha proseguido, al mismo tiempo que ha confesado que para ella el mejor regalo es «un libro». «Lo que más me gusta en el mundo es leer. Cuando soy Ágatha total es cuando estoy leyendo. Me encantan las biografías de mujeres, o sea que, me encantaría mi nuevo libro», ha contado. «Yo quería dar una fiesta muy bonita este año y no voy a poder dar nada. Me he incrustado en casa de mis amigas», ha dicho.

Ágatha Ruiz de la Prada en un evento. (Foto: Gtres)

Su nueva faceta como abuela

Fue el pasado mes de abril cuando Ágata Ruiz de la Prada se convirtió en abuela a sus 63 años, tal y como reveló ¡Hola! . Tristán dio la bienvenida a su prima hija, Deva, que nació a las 3 de la madrugada del día 5 del citado mes en Zaragoza. «Es muy molesto que todas tus amigas tengan un nieto y tú no. Creo que voy a ser una buena abuela. Me gustaría que vinieran muchos nietos. Como me gustan los perros, me encanta tener muchos. Con los nietos igual, me encantaría tener muchos», dijo la diseñadora antes del nacimiento de la pequeña a la mencionada revista.