Ágatha Ruiz de la Prada fue la encargada de abrir, este jueves, la 80ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Lo hizo con un desfile que encapsuló su estilo distintivo y colorido. La colección, de un estilo tan ochentero como punk, fue un despliegue vibrante de creatividad, caracterizada por una explosión de colores intensos y estampados icónicos. El desfile presentó una variedad de piezas, desde vestidos con volúmenes exagerados hasta conjuntos con formas arquitectónicas audaces cuyos tejidos y cortes innovadores, combinaban a la perfección con motivos gráficos y figuras llamativas, creando una experiencia visualmente estimulante.

Y no faltaron, claro, los patrones de corazones, estrellas y otros símbolos emblemáticos de la marca. Tampoco la música y una puesta en escena festiva y enérgica que amplificó el impaco de cada prenda y reafirmó el carácter de la colección y el compromiso de Ágatah Ruiz de la Prada con la moda española. Ni las quejas. La presentación de la diseñadora no solo celebró la moda como una forma de arte, sino también la grandeza y altanería, a partes iguales y para algunos, de la propia Ágatha y de su equipo. Siendo esto último motivo de críticas y corrillos entre el personal de la MBFWM.

El desfile comenzó a las 11:00 horas, puntual. Unos minutos antes, se abrieron las puertas para que los asistentes comenzaran a ocupar las gradas del pabellón que acogía la pasarela de moda, siendo entonces cuando comenzaron los primeros malentendidos: no había sitio para tanto invitado por parte de Ágatha. Fueron tantos los nombres que la diseñadora añadió a su lista de invitados que los más parsimoniosos se quedaron sin asiento en las primeras filas de su sección, ocupando otras que estaban reservadas a los periodistas y medios de comunicación congregados en el lugar. Porque no, sentarse a la altura de los focos no entraba en los planes de dichas personalidades. «No podéis estar aquí, esto está reservado», «¡Es increíble!», «Hay demasiado invitado» o «Vuestro sitio está al otro lado, esto está reservado para la prensa», fueron algunos de los comentarios que el personal del evento dirigió a los implicados, aunque sin éxito.

Así lo desvelan varios testigos a LOOK. Los mismos que al término del desfile, presenciaron una escena similar. En la MBFWM, cada vez que termina la presentación de un diseñador, se abre a los asistentes y modistos un espacio en el que socializar y «tomar algo». Para acceder a éste, es necesario, eso sí, tener la acreditación o pase pertinente. A no ser que formes parte, o lo hagas ver, del séquito que en la mañana de ayer siguió a Ágatha Ruiz de la Prada por casi todo el pabellón 14.1 de IFEMA. «Voy con Ágatha», «Venimos con Ágatha», «Somos invitados de Ágatha», decían la mayoría sin identificarse y haciendo perder la paciencia a quienes eran los encargados de terciorarse que nadie que no pudiera accediera allí.

«Con Ágatha siempre ocurre algo parecido, sabe quién es y hace lo que quiere ¡Es imposible trabajar así! Cuando ella entra puede llevar a 20 personas a su espalda tranquilamente… ¡Es una locura! Hay quien sí es invitado de ella pero también hay quien hace ver que lo es para colarse. Es un descontrol», aseguran.

José Manuel Díaz-Patón, máximo apoyo de Ágata Ruiz de la Prada

Polémica a un lado, algunos de los rostros conocidos que quisieron acompañar a Ágatha Ruiz de la Prada en su estreno en la 80ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid fueron José Manuel Díaz-Patón, actual pareja sentimental de la diseñadora; su hija Cósima Ramírez de la Prada; Eduardo Navarrete, quien se ha vuelto su inseparable en el mundo de la moda y con quien se ha dejado ver en diversas ocasiones; Yola Berrocal; Sonia Monroy o Jesús Reyes, entre otros.

Además, para esta colección, Ágatha ha contado con Carlos Marán como colaborador en la dirección artística del desfile, quien ha trabajado a su vez junto a Javier Carrera Acosta, jefe de taller. Un dúo que desde la marca aseguran, se ha atrevido «a alcanzar nuevas fronteras agathístas».