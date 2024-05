Numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país se han dejado ver, en la tarde de este jueves, en la fiesta organizada por Multiópticas con motivo del estreno de su última campaña, Sin edades, de la que se conoce que es imagen Isabel Preysler, junto al actor Miguel Herrán, la tiktoker Lola Lolita y el youtuber Plex. Y de ahí, precisamente, que haya llamado tanto la atención la ausencia de la veterana socialité. La hija de Tamara Falcó ha fallado a su cita como influencer, después de que el pasado lunes, día 6 de abril, sorprendiera al convertirse en imagen de la marca de gafas.

Por el momento, no se conoce el motivo por el que Isabel Preysler no ha acudido a la cita, si bien todo apunta a que habría cambiado las lentes por la artesanía y el lujo, pues aunque no han trascendido imágenes del momento, la revista ¡Hola! ha asegurado que la natural de Filipinas se ha personado en el Living Day que la publicación ha organizado en el Club H, en Madrid. Una exposición de ostentación en dos plantas, talleres y artesanía, entre otras, para los amantes del lifestyle; que ha contado también con la presencia de Esther Alcocer y su hija, o de Amparo Corsini, marquesa consorte de Castel-Moncayo.

Sin Isabel Preysler pero con Ágatha Ruiz de la Prada o Laura Escanes

Laura Escanes, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Boris Izaguirre, Carla Barber, Violeta Mangrinyan o Marta Díaz o Arantxa del Sol, entre otras celebridades, no han querido perderse el evento. Esta última, lo ha hecho en compañía de su marido, Finito de Córdoba, dejando a un lado los rumores que se han desatado sobre una supuesta deslealtad del torero español con Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo Jr., con el que se casó en una boda garífuna en los Cayos Cochinos cuando fue a verle hace escasamente una semana.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Tampoco ha querido perderse esta cita Marta Riumbau, la influencer y ex de Diego Matamoros que, este miércoles, anunció que iba a convertirse en madre soltera, a través de su perfil en Instagram, donde reúne setencientos mil seguidores. Lo hizo con un emotivo vídeo en el que ha mostrado su silueta premamá, y compartido las imágenes de sus primeras ecografías. En este vídeo, la catalana también ha anunciado que ha tomado la decisión de ser madre soltera. «He tomado la decisión de ser madre soltera», dijo. «Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más a conocerte y que somos tú y yo», añadió.

Igualmente también ha hecho acto de presencia Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha acudido al festejo en compañía de su actual pareja sentimental, José Manuel Díaz-Patón, ataviada con un estilismo de su firma, en tonos azules y rosas, que ha combinado con unas gafas en forma de flor.