La verdadera situación económica de Ágatha Ruiz de la Prada tras poner su casa a la venta

Fue el pasado día 18 de junio cuando LOOK se hizo eco, en exclusiva, de que Ágatha Ruiz de la Prada había puesto a la venta su espectacular ático en pleno Paseo de la Castellana, en Madrid. La diseñadora pide por este domicilio 7.8 millones de euros, pero ¿por qué ha dado un paso tan importante? En una de sus entrevistas, Ágatha aseguró que no llevaba joyas porque tenía otra pasión: las casas.

La afición de la artista es comprar propiedades, por eso la última operación que ha llevado a cabo entra dentro de lo normal. Tal y como ella misma ha dejado claro en su revista de cabecera, no atraviesa ninguna situación económica complicada. No tiene problemas financieros, ha tomado la decisión de vender su piso por otros motivos.

Ágatha Ruíz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

Ágatha Ruiz de la Prada se separó del padre de sus hijos en 2017 y la ruptura fue bastante compleja. Lleva años haciendo su vida y considera que está mejor que nunca, pero se ha enterado de algo que no le ha sentado nada bien: su ex marido se ha mudado muy cerca de su domicilio actual. Aprovechando que sus hijos ya viven fuera de esta casa, ha pensado que lo mejor para ella es alejarse del barrio para no tener conflictos de ningún tipo.

Ágatha Ruiz de la Prada ha tiene comprador

La ex concursante de Bailando con las estrellas conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo de la televisión, por eso se ha adelantado antes de que los rumores sigan avanzando. Según ha relatado, ya ha encontrado un comprador para su piso. Lo cierto es que se encuentra en una de las mejores zonas de Madrid, así que no ha sido una tarea complicada.

«Lo he vendido porque me da la gana. Mis hijos son mayores, el tiempo pasa y quiero hacer lo que me apetezca. Tengo el capricho», declara cuando le preguntan por esta operación.

Ágatha Ruíz de la Prada en la 27º edición del Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Insiste en que siempre ha mirado por su futuro, dispone de sus ahorros personales y es responsable de una empresa exitosa. Todo esto quiere decir que no se enfrenta a una situación económica complicada, al contrario. Vive de forma desahogada y se ha permitido este capricho para estar lejos de su ex marido.

«No debo ni medio céntimo. Nunca he tenido problemas económicos porque tengo mi parte medio catalana y soy muy hormiguita. Siempre gasto menos de lo que ingreso», declara en ¡Hola! De esta forma queda claro que el dinero que reciba por su casa madrileña no irá destinado a pagar ninguna deuda.

¿Cuántas casas tiene Ágatha Ruiz de la Prada?

Cuando Ágahta dice que no tiene problemas económicos está diciendo la verdad. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, en una de sus entrevistas reconoció su pasión por el sector inmobiliario. En concreto fue durante una charla con Jorge Javier Vázquez en Viernes Deluxe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada)

«Mi vicio son las casas, es una enfermedad», declaró. El presentador le preguntó cuántas tenía, pero se negó a contestar: «No te lo voy a decir, es una enfermedad, ya te digo». Más adelante, el programa Y ahora Sonsoles realizó una investigación y aseguró que era propietaria de cuatro viviendas de lujo, una de ellas en Milán y otra en París, y de una gran finca.

Nacho Gay, colaborador del citado espacio, cifró el patrimonio de la diseñadora en 10 millones de euros. Es decir, si ha decidido vender su piso de Madrid es porque tiene otras prioridades.