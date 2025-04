Ágatha Ruiz de la Prada ha aclarado cuál es la verdadera relación que mantiene con Luis Miguel Rodríguez, más conocido como ‘El Chatarrero’, un hombre con el que protagonizó una historia de amor en el pasado. El próximo miércoles, Semana publicará unas imágenes de la diseñadora con su ex en las que aparecen paseando por las calles de Madrid. Es por ello que la aristócrata se ha adelantado y ha zanjado cualquier tipo de rumor.

La verdadera relación de Ágatha Ruiz de la Prada y ‘El Chatarrero’

Hace solo unas semanas que Ágatha Ruiz de la Prada puso fin a su historia de amor con José Manuel Díaz-Patón. El abogado se sentó en ¡De Viernes! para contar en qué punto estaba con la diseñadora sin saber que ella ya había puesto fin a su historia de amor. «Estamos enfadados porque ella piensa una cosa y yo pienso otra. Todavía no hemos dicho que vamos a romper. Estoy triste, como voy a estar».

Por su parte, la diseñadora también se pronunció al respecto. «Yo espero que siga siendo mi abogado y que gane muchos casos, pero la relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho (…). Esto no hubiera pasado sino hubiera un cierto cansancio (…). Yo no quería que se acabará así, han sido tres años muy bonitos. Si a él le pasa algo estaré a su lado», dijo la ex de Pedro J. Ramírez en el programa que presentan Bea Archidona y Santi Acosta.

El ex de Ágatha Ruiz de la Prada debe 8 millones más que el año pasado / Gtres

Semanas después de poner fin a su última relación sentimental, ahora Ágatha ha sido vista paseando con un hombre con el que mantuvo también una historia de amor: ‘El Chatarrero’, al que habitualmente se le ve acompañado de mujeres cuando va a los toros a la Plaza de las Ventas, en Madrid. Es por ello que antes de que vean la luz sus imágenes juntos, la diseñadora se ha adelantado y ha aclarado cuál es su relación. «Es amigo mío Luismi, es muy amigo», ha dicho a las cámaras de GTRES.

También se ha pronunciado en TardeAR, donde trabaja como tertuliana desde que pusiera fin a su noviazgo con Patón. En el programa vespertino de Telecinco también ha zanjado las dudas sobre su conexión con El chatarrero: «Es muy amigo mío y muy adorable. Tú imagínate que te separas de quién ya sabéis y al día siguiente te llaman y te dicen: «Flaca, ¿cuándo nos casamos?». Es muy mono, ahora necesito a mis amigos y él es uno de ellos».

Su recuerdo sobre Mario Vargas-Llosa

Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las famosas de nuestro país que pudo conocer de cerca a Mario Vargas-Llosa, que falleció el pasado 14 de abril en Lima, Perú. La noticia cogió completamente por sorpresa a la diseñadora, que no dudó en dedicarle unas palabras en su cuenta de Instagram. Solo 24 horas después, ha dicho a los micrófonos de GTRES que lo recuerda como «uno de los hombres más impresionantes que ha conocido en su vida».