Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a acaparar titulares, no sólo por su inconfundible estilo y sus proyectos empresariales, sino también por abrirse con naturalidad sobre su situación sentimental actual. La diseñadora ha acudido este lunes al Salón del Gourmet, en Madrid, para presentar una nueva colaboración con la firma Chocolates Marcos Tonda, y ha aprovechado la ocasión para compartir cómo se encuentra a nivel personal tras los meses de exposición mediática provocados por su ruptura con José Manuel Díaz-Patón.

Visiblemente sonriente y relajada, Ágatha no ha dudado en confesar que se encuentra en un buen momento vital. «La verdad que estoy aprendiendo a estar sola, me ha venido fenomenal esta época y estoy muy contenta (…) Estoy disfrutando mogollón», ha dicho ante los medios que se han acercado al evento expresamente para la ocasión. Estas palabras no sólo revelan una etapa de autodescubrimiento y bienestar en Ágatha Ruiz de la Prada, sino también una nueva perspectiva sobre la soltería, que la diseñadora asume con entusiasmo y sin dramatismos después de haber enlazado varias relaciones en la última década.

Ágatha Ruiz de la Prada en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de una relación que se prolongó durante tres años, la ruptura con Patón ha sido uno de los temas más comentados en la prensa del corazón en los últimos meses. Ágatha, sin filtros, no ocultó su decepción con el abogado. «Entre la fama y Ágatha Ruiz de la Prada, ha preferido la fama», llegó a decir públicamente, dejando entrever que las razones de la separación, más allá de lo personal, estaban también relacionadas con la proyección pública de su entonces pareja. Por su parte, Patón reconoció que la relación fue deteriorándose con el tiempo y que sus opiniones comenzaron a divergir, contribuyendo así al final de la convivencia.

