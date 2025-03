El 2025 ha comenzado para Ágatha Ruiz de la Prada lleno de cambios. El 2024, la diseñadora de moda lo despidió en pareja y en su antiguo hogar. Ahora, la vida de la ex mujer de Pedro J. Ramírez es muy diferente y, además, su agenda de compromisos ha aumentado debido a que la aristócrata ha regresado a la pequeña pantalla como colaboradora televisiva en TardeAR. Hace unas semanas, y tras la polémica por decir que «vivía como los gitanos», la empresaria anunciaba su ruptura con José Manuel Díaz Patón tras tres años juntos. El abogado, en la recta final de su relación, ofreció varias declaraciones a los medios y entrevistas en defensa de su entonces novia tras el conflicto con el pueblo gitano. Unas intervenciones ante las cámaras que no sentaron del todo bien a Ágatha, que decidió finalizar su historia de amor al considerar que a su ya ex pareja le gustaban más las cámaras que ella.

Ágatha opina sobre la nueva relación de Patón

Ágatha Ruiz de la Prada no se pierde una fiesta y, hace unas horas, estuvo en la alfombra roja de los Premios Mindway, donde atendió a la prensa. Fiel a su espontaneidad y sinceridad, la diseñadora de moda se pronunció sobre algunos temas de la actualidad social, como la relación de su ex amiga Carmen Lomana con el consultor estratégico Jesús Arroyo. «Me alegro de que Carmen Lomana esté enamorada, a ver si se tranquiliza», ha comenzado diciendo.

Carmen Lomana por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Desde que pusiera fin a su matrimonio con Pedro J. Ramírez, la colaboradora televisiva ha tenido su corazón ocupado y, durante estos años, han sido varios los hombres los que se han interesado sentimentalmente por la diseñadora de moda, que ha desvelado en qué momento vital se encuentra tras romper con su última pareja. Al más puro estilo Ana Millán, Ágatha ha dicho que está soltera, lo que no significa que esté sola: «La soltería es una etapa nueva de mi vida, pero interesante, tengo muchos amigos que me hacen mucha compañía».

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón. (Foto: Gtres)

De momento, parece que la aristócrata no tiene pensado comenzar una relación tras su sonada y reciente ruptura. Sin embargo, Díaz Patón ha sido visto acompañado por las calles de Madrid con una nueva amiga. Unas fotos a las que Ágatha no ha hecho referencia cuando le han preguntado por ello. Sin embargo, la diseñadora de moda no se cierra a un acercamiento amistoso con el que ha sido su pareja en los últimos tres años: «Ojalá que muy pronto volvamos a ser amigos, porque es genial. Me parece muy bien que rehaga su vida».

Finalmente, antes de poner rumbo a México, su próximo destino, por motivos profesionales, la empresaria ha contado que por fin ha terminado su mudanza y ya se ha instalado en su nuevo hogar, muy próximo a su tienda en el barrio de Salamanca, ubicada en la calle Serrano: «Ya he terminado la mudanza. Han sido tres días y el primero fue duro».