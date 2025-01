Antonio Carmona y Pitingo defienden a Ágatha Ruiz de la Prada: "Ya ha pedido perdón"

En los últimos días, Ágatha Ruiz de la Prada se ha situado en el centro de la polémica tras pronunciar un comentario sobre los gitanos que utilizó como coletilla y que terminó jugándole una mala pasada. Todo ocurrió durante una entrevista concedida a un espacio televisivo de Mediaset, donde comparó su reciente traslado de residencia con el estilo de vida de esta etnia. «Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada», expresaba.

Acto seguido de estas declaraciones, las redes se llenaron de diferentes comentarios negativos que no dejaban muy bien parada a la diseñadora. De hecho, hubo rostros conocidos como el de Lolita Flores que se sumaron a estas críticas, lo que hizo que se viralizara aún más la polémica. Al ver el revuelo generado, Ágatha pidió disculpas públicamente, argumentando que nada de lo que dijo «fue con maldad» ni con la intención de ofender a nadie. Un arrepentimiento que ha servido para que algunos celebrities gitanos salgan en su defensa en medio del conflicto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada)

Antonio Carmona ha sido uno de ellos. Durante la celebración del evento de la marca Pedro Gómez en Madrid, el artista ha sido preguntado por las controvertidas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada y, lejos de seguir agrandando la polémica, ha preferido restar importancia a lo ocurrido a pesar de sus orígenes gitanos. «Ya ha pedido perdón a todo el mundo y ha reculado. Hay gente que ha dicho palabras parecidas y no ha pedido disculpas. Por lo menos ella ha pedido perdón. Lolita estaba dolida y lo entiendo. Pero ya está zanjado», explicaba. Al mismo tiempo, el cantante señalaba que siempre le molesta cuando alguien falta el respeto a su etnia, pero en este caso, se queda con el perdón, ante todo.

Antonio Carmona en un evento de la marca Pedro Gómez en Madrid. (Foto: Gtres)

En el marco del mismo acto mencionado, Pitingo también fue preguntado sobre la polémica de la diseñadora y, lejos de no pronunciarse, prefirió optar por la misma postura que Carmona. «Ya ha pedido perdón la mujer. Le traicionó su subconsciente. Dijo una frase que son frases hechas, pero son frases que tenemos que empezar a deshacer […] Los tiempos van cambiando», comenzaba a decir.

Pitingo en un evento de la marca Pedro Gómez en Madrid. (Foto: Gtres)

«Vamos a tomárnoslo con humor. No hay que darle más vueltas. Han sido unas palabras desafortunadas, pero ya ha pedido perdón y perdonada queda […] Estamos luchando por quitarnos esos prejuicios, pero a veces cuesta un poquito», proseguía. Aseguraba que no creía que Ágatha fuera racista y que simplemente le «traicionó su subconsciente» realizando un «comentario desafortunado». En cuanto a las declaraciones que dio la diseñadora en ¡De viernes! sobre la conversación que había tenido que tener con el jefe de los gitanos para terminar con las amenazas, Pitingo ha respondido con humor: «Ah, ¿pero que los gitanos tenemos jefe? […] Tranquila, habla con ese jefe, que yo si quieres me pongo por medio y doy la cara por ti», concluía entre risas.