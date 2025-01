Ágatha Ruiz de la Prada se disculpa con el pueblo gitano tras la polémica

El pasado fin de semana, Agatha Ruiz de la Prada hizo un comentario que utilizó como coletilla y que terminó jugándole una mala pasada. La diseñadora acudió en calidad de invitada al programa Fiesta con motivo de la promoción de su nuevo libro Todo por un plan. Durante la entrevista, además de hablar sobre este nuevo proyecto, Ágatha también se sinceró sobre su reciente traslado de residencia. Fue entonces cuando hizo una comparativa que ha hecho estallar la polémica.

«Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada», señalaba. Acto seguido, las redes se llenaron de comentarios negativos al respecto, siendo Lolita Flores una de las más críticas. Ante el revuelo generado, la diseñadora de moda se ha pronunciado para aclarar su comentario y pedir perdón a todo aquel que se hubiera sentido ofendido.

Ágatha Ruiz de la Prada en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

«No soy racista y quiero disculparme, no hay que decirlo, lo reconozco. Ya he pedido disculpas al jefe de la comunidad de los gitanos, ya he hablado con Lolita y ya está todo explicado y aclarado aunque, por supuesto, no hay que decirlo», explicaba telefónicamente desde Espejo Público. Continuaba señalando que lo último que quería era «ofender a la comunidad gitana» porque además tiene «muchísimos amigos de ahí». «Lo dije sin maldad y si a alguien le ha ofendido, lo siento», expresaba.

Además de pronunciarse desde el programa presentado por Susanna Griso, Ruiz de la Prada también ha hecho uso de las redes sociales para volver a reiterar sus disculpas sobre lo ocurrido: «Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco, Fiesta. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño», escribía en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada)

La reacción de Lolita Flores

La hermana de Rosario Flores fue una de las primeras en reaccionar en la red a las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada. «Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente que desgraciadamente no puede vivir como tú porque no tiene trabajo, gitanos o payos […] Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

Finalmente, todo ha quedado un malentendido y Ágatha, según ha revelado, además de pedir perdón públicamente por sus palabras, se ha puesto en contacto con Lolita para aclarar lo ocurrido.