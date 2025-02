José Manuel Díaz-Patón ha reaccionado a la información revelada por LOOK este mismo jueves, 27 de febrero, que sitúa a Ágatha Ruiz de la Prada y a Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero, disfrutando de una fiesta juntos. El encuentro ha generado gran revuelo en los medios, ya que la relación de Ágatha con el empresario madrileño fue pública en el pasado, y su vínculo había dejado de ser comentado hasta ahora. Aunque no se ha manifestado de manera directa sobre la situación, Díaz-Patón ha asegurado estar muy tranquilo. «No lo he visto, pero ni me sentaría mal», ha dicho. «No puedo hablar de eso, no lo he visto. Adiós», ha añadido.

El abogado ha mostrado una actitud de indiferencia ante el encuentro de su ex con Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero, si bien ha dejado en el aire la posibilidad de retomar su relación sentimental con Ágatha. La historia de amor entre Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón comenzó a forjarse a finales de 2021 y se ha prolongado durante tres años. Aunque todo parecía ir por buen camino entre ellos, en las últimas semanas, la pareja ha enfrentado una serie de controversias mediáticas que han culminado en su separación. Uno de los episodios más destacados fue el enfrentamiento público entre Ágatha y la cantante Lolita, tras unas declaraciones de la diseñadora que fueron consideradas ofensivas por la comunidad gitana.

José Manuel Díaz-Patón por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque Ágatha intentó minimizar la polémica tras sus palabras, la situación se intensificó cuando Díaz-Patón decidió intervenir públicamente, lo que avivó aún más el debate y prolongó la controversia en los medios. Además, la participación de Díaz-Patón en programas de televisión y su aparente interés por la fama habrían generado tensiones en la relación. Recientemente, Ágatha expresó su descontento con la actitud de su pareja, señalando que él parecía disfrutar del protagonismo mediático: «La relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho. Yo no quería que se acabará así, han sido tres años muy bonitos. Si a él le pasa algo estaré a su lado. Ha decidido que esto de la prensa le encanta. Ha sido horrible», dijo.

La fiesta de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez ‘El Chatarrero’

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez han acudido juntos a cumpleaños del empresario Arturo Fernández, fundador del Grupo Arturo Cantoblanco y vicepresidente de la CEOE. Ambos disfrutaron tanto en compañía como de manera individual de la velada, pues testigos allí presentes han confirmado a LOOK que se sentaron en mesas separadas durante la cena.

Ágatha Ruiz de la Prada con Luis Miguel Rodríguez. (Foto: Gtres)

La diseñadora y el empresario estuvieron juntos durante dos años, pero su relación terminó después de los rumores de infidelidad por parte de El Chatarrero y la aparición de unas fotos en las que se veía a Luis Miguel besándose con una joven. «Me ha mandado a paseo», comentó ella. A pesar de la ruptura, Ágatha ha continuado manteniendo una buena relación con Luis Miguel. Así lo aseguró en una entrevista a Sábado Deluxe a principios de mayo de 2021: «Creo que a Luismi le gusta provocar y esta vez no le ha salido bien la jugada. Somos muy amigos y me divierte un montón, es un animal», dijo.