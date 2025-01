Esta semana hay dos nombres que están sonando con fuerza: Ágatha Ruiz de la Prada y su novio, José Manuel Díaz-Patón. La polémica comenzó cuando Ágatha, en una de sus típicas intervenciones sin filtro en el programa Fiesta, hizo un comentario que rápidamente provocó revuelo. Habló de su nuevo hogar y dijo que estaba «viviendo como las gitanas» en su casa vieja, completamente desmantelada, sin cocina, ni luz, ni nada de lo básico. Este comentario no solo provocó indignación en las redes sociales, sino que también llegó a oídos de Lolita, la hija de Lola Flores, quien no dudó en calificarlo como «racista».

Lo que parecía un simple desliz de Ágatha, se convirtió en un lío aún mayor cuando su novio, José Manuel Díaz-Patón, decidió defenderla públicamente. En lugar de calmar las aguas, Patón avivó la polémica al afirmar que Lolita solo estaba intentando hacerse famosa con la crítica a su novia.

La cosa no quedó ahí. El abogado no solo se conformó con defensor a su novia ante los micrófonos de los paparazzis, sino que también escribió un artículo en ‘La Tribuna de Ciudad Real’, titulado ‘La piel muy fina,’ donde criticaba a quienes se habían sentido ofendidos por las «expresiones antiguas» de Ágatha. Este artículo, lejos de apaciguar la situación, terminó de encender el fuego. Y fue entonces cuando Carmen Lomana, que no tiene miedo de decir lo que piensa, intervino en Espejo Público y lanzó una crítica directa a Patón: «No hay quien le aguante, ni sus amigos», dijo, con ese tono mordaz que la caracteriza. Y, por si quedaba alguna duda, Carmen remató con un «No sé de qué cueva ha salido», dejando claro que no tenía intención de involucrarse en este lío y que no estaba dispuesta a que su nombre se asociara con toda esa controversia.

¿Pero por qué a Carmen Lomana le cae tan mal Patón?

Pues la cosa viene de un enredo bastante curioso, donde Ágatha Ruiz de la Prada, como siempre, no tiene miedo de soltar lo que piensa. La diseñadora, sin pensarlo mucho, soltó: “Yo creo que ella intentó buitrear con él. De verdad, te lo juro”, haciendo referencia a Carmen y su supuesto interés en su novio. Según Ágatha, todo ocurrió en un verano cuando ambos estaban solteros y alguien sugirió «¿por qué no hacemos tal [un montaje] para salir en el ‘¡Hola!’?». Y, claro, en ese ambiente relajado y entre bromas, según Ágatha, de ahí vino toda la historia.

Pero, evidentemente, Carmen no ha dejado pasar esto tan fácilmente. «Yo tengo muy buen gusto con los hombres y además no le conozco de nada», ha respondido, dejando claro que no tiene ningún tipo de interés en asociarse con Patón de ninguna manera. Y añadió, muy tajante: “Me da exactamente lo mismo. No quiero que se asocie mi nombre a este folletín.”.