Luis Gasset, ex novio de Ágatha Ruiz de la Prada, rompe su silencio para defender a la diseñadora

El nombre de Ágatha Ruiz de la Prada ha acaparado la actualidad de la crónica social de nuestro país tras unas palabras que expresó que provocaron un malentendido. El pasado 18 de enero, la reconocida diseñadora se convirtió en una de las invitadas al plató de Fiesta, espacio presentado por Emma García, para así presentar su nuevo libro que lleva como título Todo por un plan.

En el marco de esta intervención, De la Prada no sólo habló de este nuevo proyecto profesional, sino que también se sinceró acerca de su situación personal y de su cambio de residencia. «Me estoy reduciendo, estoy eliminando lo que sobra y necesitaba otra casa. Encontré una muy cercana a la tienda en la que he instalado mi taller, me permite ir caminando hasta allí. Estoy regresando a la manera en la que empecé a trabajar, poniendo el taller en la tienda en la que vendo mis creaciones», comenzó explicando. Para indicar cómo está viviendo este proceso de traslado de residencia, la empresaria hizo una comparativa. «Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada», dijo.

Ágatha Ruiz de la Prada. (Foto: Gtres)

Declaraciones que provocaron que rostros como Lolita Flores se manifestaran. Ahora, su ex, Luis Gasset ha roto una lanza en favor de la diseñadora. «Tengo un recuerdo estupendo, pero no tengo nada que decir, de verdad», ha dicho en un primer momento. Al mismo tiempo ha indicado que no sabe cómo estará llevando esta situación la colaboradora. «No estoy al corriente de nada de eso», ha añadido. Aunque no ha querido entrar en detalles, sí que ha dejado claro que recuerda con cariño los momentos vividos con ella.

Luis Gasset y Ágatha Ruiz de la Prada. (Foto: Gtres)

Las disculpas de la diseñadora

Después del revuelo generado, Ágatha Ruiz de la Prada quiso pronunciarse al respecto. «No soy racista y quiero disculparme, no hay que decirlo, lo reconozco. Ya he pedido disculpas al jefe de la comunidad de los gitanos, ya he hablado con Lolita y ya está todo explicado y aclarado aunque, por supuesto, no hay que decirlo», explicó telefónicamente desde Espejo Público.

Ágatha Ruiz de la Prada. (Foto: Gtres)

También indicó que lo último que quería era «ofender a la comunidad gitana» porque además tiene «muchísimos amigos de ahí». «Lo dije sin maldad y si a alguien le ha ofendido, lo siento», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada)

Eso no fue todo, porque, además de pronunciarse desde el programa presentado por Susanna Griso, Ruiz de la Prada también compartió un post en su perfil de Instagram. «Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco, Fiesta. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño», comentó.