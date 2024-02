Nuevo episodio entre la guerra que mantienen Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. Desde hace un tiempo, las televisivas no son muy afines y así lo han ido demostrado. Sin ir más lejos, en las últimas horas, José Manuel Díaz Patón, pareja de la diseñadora, se ha incluido en esta mediática ecuación y ha arremetido duramente contra Lomana en una intervención que está dando (y mucho) que hablar.

Ágatha Ruiz de la Prada posando / GTRES

Las duras declaraciones de Manuel Díaz Patón

Ágatha Ruiz ha arrasado en el desfile que se ha celebrado este jueves, 15 de febrero, en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Como no podía ser de otra manera, Patón fue uno de los asistentes que no se quiso perder las últimas creaciones de la reina del color. Al ser preguntado por los reporteros, Manuel Díaz-Patón se deshizo en halados hacia la diseñadora. «Mientras sigamos saliendo, tendré que venir. Yo calculo 30 ó 40 años más», dijo, con una sonrisa, sobre su relación.

José Manuel Díaz-Patón, pareja de Ágatha Ruiz de la Prada / Gtres

Después indicó que «Ágatha es la tía más campeona que tú has conocido en tu vida. Es un personaje. Es una máquina de trabajar. Es buena persona y es honrada. Y todo lo basa en horas y horas de trabajo. Inquebrantable al desaliento». Lejos de quedarse ahí, Manuel Díaz Patón confesó el plan que hicieron el pasado 14 de febrero con motivo del Día de San Valentín. «Estábamos los dos trabajando y luego, a última hora, nos fuimos a cenar», reveló.

Sin embargo, su semblante cambió cuando fue preguntado por Carmen Lomana, quien no tiene muy buena relación con Ágatha después de que varios rumores indicaran que Carmen ha ido tras las parejas de su archienemiga. «¿Quién es Carmen Lomana?, ¿no será una rubia que hay por ahí?», preguntó con ironía Patón. Después dijo que «A buitrear. Conmigo va a tener que esperar para convertirse en una verdadera momia ya, finalmente, si no lo es ya. No le va a dar tiempo porque voy a estar mucho tiempo con Ágataha».

La última polémica de Carmen Lomana

Poco antes de este ataque, Carmen Lomana también se vio envuelta en una polémica, pero con Paz Padilla, quien arremetió contra su físico. Padilla estuvo días atrás en Marbella, concretamente en el Hotel Villapadierna, donde tuvo lugar una de sus charlas motivacionales. En el marco de esta visita a la ciudad malagueña, Padilla centró su conversación sobre los miedos a envejecer de la sociedad. Para ello puso el ejemplo de Carmen. «Me la encontré en el AVE y está tan estirada que ya no se puede estirar más. Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar», indicó. Unas palabras que no sentaron nada bien a los allí presentes.

Carmen Lomana posando en el photocall / Gtres

Por su parte, Carmen Lomana reaccionó tras este episodio. «Es increíble que haya dicho esto Paz, de si estoy o no operada. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice», apuntó en la revista Semana. Asimismo, también hizo hincapié en «la maldad de algunas personas y la falta de educación que demuestran».