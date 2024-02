Comienza la esperada cuenta atrás para que se celebre uno de los eventos más esperados de la realeza. El próximo 23 de marzo tendrá lugar el Baile de la Rosa, símbolo de glamour y lujo. Se trata de un emblemático acontecimiento que se celebra en el corazón de Montecarlo. Conocido por su ilustre lista de invitados, entre los que figuran miembros de la realeza y celebridades, este baile se creó con fines benéficos y se remonta al pasado dorado de la dinastía Grimaldi, cuando Grace Kelly fundó este acto en la década de los años 60. Si bien en 2023, en la lista de invitados figuraba el nombre de Isabel Pantoja, este año le coge el testigo Ágatha Ruiz de la Prada.

Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa 2023 / Gtres

La reacción de Ágatha Ruiz de la Prada

Queda poco más de un mes para el gran día y Ágatha Ruiz ya se ha reaccionado a su invitación. «En principio sí iré. Es un sueño casi cumplido. Estoy feliz porque siempre quise ir», ha contado a Semana. La diseñadora más colorida del país ha confesado lo ilusionante que es para ella poder acudir a la Salle Des Étoiles del Sporting de Montecarlo.

Ágatha Ruiz de la Prada en Madrid. / Gtres

Es ahora cuando nos preguntamos cómo irá vestida Ágatha Ruiz de la Prada, quien tiene un estilo llamativo, alegre y muy original, sobre todo, después de que otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como es el caso de la tonadillera, deslumbrara el pasado año con un vestido de corte asimétrico, con detalles de volumen en la parte superior en color fucsia de Isabel Sanchís.

Ágatha Ruiz de la Prada en una imagen de archivo / Gtres

Sin embargo, Ágatha ha optado por no revelar pistas acerca de su estilismo, sembrando así un misterio que dentro de poco se desvelará. Aunque sí que ha explicado que diseñará su look, pero, además será la encargada de vestir a dos personas de su círculo, lo que genera aún más expectación sobre este acontecimiento. «Estamos empezando a prepararlo. Todos los años hay un tema para el estilismo y este año todavía no me lo han dicho. Estamos en ello. También espero vestir a dos amigas mías que van», ha contado.

Ágatha Ruiz de la Prada / Gtres

Ahora queda esperar para ver con qué atuendo sorprende Ágatha en esta cita en la que se convertirá, sin duda alguna, en una de las grandes protagonistas.

Otros famosos en el Baile de la Rosa

Isabel Pantoja y Ágatha Ruiz de la Prada no han sido los únicos nombres que figuran en la lista de asistentes al Baile de la Rosa. Si echamos la vista atrás, podemos rescatar otras personalidades presentes en el baile como; Pedro Almodóvar (2008), Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Mar Flores, Carmen Linares, Alaska, Mario Vaquerizo o Luz Casal, que también han formado parte de la lista VIP de una fiesta que se celebra cada año en primavera.