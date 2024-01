El reproche de Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada: «Hay que tener un poco de respeto»

La polémica entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada viene de lejos. Todo empezó por un comentario que hizo la empresaria y que provocó la ira de Ágatha, quien decidió bloquear a su antigua amiga. Esa es otra parte del conflicto. La diseñadora insiste en que nunca ha tenido una relación demasiado estrecha con Carmen, pero esta última promete que en el pasado fueron íntimas.

Ahora Ágatha Ruiz de la Prada está de plena actualidad porque es concursante de Bailando con las estrellas, un concurso que presenta a Jesús Vázquez en Telecinco, así que Carmen ha aprovechado para lanzarle un reproche. No entiende que se tome tan mal las críticas del jurado. Ella también ha estado en el programa cuando se llamaba Más que baile y recuerda que aprendió mucho de la experiencia porque no se tomaba a mal los comentarios de los profesionales.

Ágatha Ruiz de la Prada con el rostro serio / GTRES

Ágatha estuvo a punto de abandonar el reality, gesto que la coleccionista de moda considera «soberbio». Recientemente ha estado en la presentación de Cristóbal Balenciaga, el biopic del diseñador que se emite en Disney +. Como no podía ser de otra forma, le han preguntado sobre el tema y ha decidido analizar los últimos movimientos de su enemiga.

Carmen Lomana señala a Ahora Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruíz de la Prada se ha burlado de la edad de Carmen Lomana, asegurando que cuando ella tenía 30 años Carmen «ya era mayor». Sin embargo, la empresaria ha sabido sacar el lado bueno de esta crítica y ha respondido: «Me ha encantado porque yo tenía treinta años y estaba espectacular como no he estado nunca, de feliz y de todo».

Durante el estreno de la serie de Cristóbal Balenciaga ha explicado su postura ante la última polémica de Ágata. No entiende que se niegue a aceptar las directrices del jurado de Bailando con las estrellas.

Carmen Lomana en un evento / GTRES

«La llamé soberbia a ella, porque tú no puedes tratar así a un jurado o a un bailarín que se ha estado esforzando y a toda la gente que te estaba viendo. Hay que tener un respeto no por soberbia porque no te dan lo que tú quieres; hubiera sido maravilloso decir “hoy es el primer día, me esforzaré y terminaré bailando», empieza diciendo muy molesta.

Más adelante ha recordado que ella estuvo en un concurso similar y su actitud fue distinta. «Yo he estado en Más que baile e hice un esfuerzo muy grande. Mira, para bailar hay que ser alegre, hay que estar feliz, sino, no puedes. Te conviertes en un tronco que va para allá y para acá».

Ágatha Ruiz de la Prada recibe un nuevo ataque

Ágatha Ruiz de la Prada en en ‘Bailando con las estrellas’ / Telecinco

Es cierto que la diseñadora nunca se ha quedado callada, así que no sería de extrañar que en las próximas horas responda a los ataques que ha recibido por parte de Carmen Lomana. Esta última insiste en que no trató bien a Valeria, uno de los miembros del jurado profesional.

«Veo que baila fatal, pero podría bailar. Yo no critico como baila eh, critico su actitud. Cuando Valeria la fue como a aconsejar, le pegó como un empujón», comenta durante su última aparición pública. La guerra está más encendida que nunca después de que Ágata hablase de la edad de Lomana. No tienen buena relación y cualquier cosa hace que todo estalle