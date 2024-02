Ágatha Ruiz de la Prada, contra Lomana: «Ha intentado buitrear con hombres con los que he estado»

Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a cargar contra Carmen Lomana. Lejos quedaron los momentos en los que ambas mostraban públicamente la bonita y estrecha relación que mantenían. Tras varios meses protagonizando numerosos enfrentamientos, la diseñadora ha revelado alguno de los detalles que explican el comienzo de esta enemistad.

«Yo nunca me metía con ella porque me compraba trajes. En esa época que yo era muy hippy, ella ya era una señora. Ha mejorado mucho. Está más guapa ahora que cuando la conocí hace 40 años. Es una hater particular que tengo», ha dicho Ágatha en el plató de ¡De viernes!. En la década de los 80, el nombre de la diseñadora y el de la socialité iban de la mano. Ambas eran amigas de hace muchos años y dos de los rostros más reconocidos de la jet set. Sin embargo, todo cambió hace tres años: «Igual ella creyó que éramos más amigas de lo que éramos y me empezó a escribir en la etapa de Luis Miguel Rodríguez. Me decía que cómo estaba con este señor que era un hortera. Tienes que tener mucha confianza para hacer eso y encima dejarlo grabado a través de mensajes», ha revelado, confirmando que ese fue el momento que le llevó a bloquearla.

Agatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana en un evento / Gtres

«Yo la bloqueé. Está bloqueada desde el año 2021. Cuando me llamaron de Sálvame tenía todos los mensajes guardados. Yo creo que está celosa. Todos los hombres con los que he estado, ella ha intentado buitrear. Nada más romper con Luis Gasset ella le llamó inmediatamente después. Ha ido a por todos. Es absurdo», ha continuado diciendo la exmujer de Pedro J. Ramírez.

Ágatha Ruiz de la Prada, sobre Carmen Lomana: «Ella se pensó que éramos más amigas de lo que éramos» 🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/cpgE9hTwIi — De viernes (@deviernestv) February 10, 2024

Además de este problema, hubo otro acontecimiento que puso fin a la relación de Carmen y Ágatha: un proyecto profesional. La diseñadora ha expresado que aprovechó su programa Lazos de sangre de TVE, para «ser muy crítica» con ella. «Estoy convencida de que lo hace como negocio porque otra explicación no tiene. Al final voy a ganar yo más dinero que ella. Yo tengo una hater particular. Una super hater que es ella». En ese momento, decidió cortar por completo la relación y fue el desencadenante del cruce de comentarios cargando la una contra la otra.

Ágatha Ruiz de la Prada muy enamorada de José Manuel Díaz-Patón

Pese a todo, Ágatha Ruiz de la Prada se encuentra muy feliz. La diseñadora ha vuelto a recuperar la ilusión y se encuentra en un muy buen momento con su nueva pareja, el abogado José Manuel Díaz-Patón. Ambos confirmaron su relación públicamente hace un año y desde entonces están muy enamorados. «Nunca pensé que a mi edad pudiera estar tan feliz y tan enamorada», ha empezado confesando sobre el que se ha convertido en el hombre de su vida.

«Me encanta tanto esto que tengo con él que no salgo mucho porque no quiero que me saquen una foto con nadie. A mí tampoco me gustaría verle en una foto con alguien. Tengo un novio que me encanta que sea muy celoso, porque también soy muy celosa», ha expresado, sin poder contener la emoción.