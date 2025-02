Ágataha Ruiz de la Prada ha reaccionado tras conocerse que ha sido vista con Luis Miguel Rodríguez, conocido como El Chatarrero, con el que mantuvo una relación hace algunos años y con el que mantiene una buena sintonía a pesar de haber tomado caminos diferentes, sentimentalmente hablando.

Tras salir a la luz esta información que ha contado LOOK en exclusiva, la reconocida diseñadora ha reaccionado. Ágatha ha sido vista por las calles de Madrid y, con la amabilidad que tanto le caracteriza, ha respondido a las cuestiones que le han preguntado.

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez. (Foto: Gtres)

«No puedo hablar, de verdad», ha dicho en un primer momento. Al ser preguntada sobre si se habían dado una segunda oportunidad en el amor ha dicho que «no significada nada». «Somos amigos», ha insistido. «¿Cómo crees que va a reaccionar Patón?», ha dicho la periodista, haciendo referencia a su anterior pareja, con quien rompió hace unas semanas. «Bien», ha finalizado antes de marcharse.

Ágatha Ruiz de la Prada por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Ágatha Ruiz de la Prada acudió al cumpleaños del empresario Arturo Fernández, fundador del Grupo Arturo Cantoblanco y vicepresidente de la CEOE. Velada a la que la diseñadora no acudió sola, sino junto a su ex. Cabe destacar que, no es la primera vez que Ágatha se apoya en Luis Miguel tras una ruptura sentimental. Un claro ejemplo de ello es que, tras su separación con Luis Gasset acudió a algunos eventos con Rodríguez. Entre ellos, una boda que se celebró en Madrid a finales de mayo de 2021.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Recientemente, José Manuel Díaz Patón concedió una entrevista en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. En el marco de esta intervención televisiva se deshizo en halagos hasta la que hacía poco era su pareja. «Es una tía que vale muchísimo, con mucho poder y potencia», comentó. «Es muy difícil encontrar una mujer como ella, yo sé que la voy a echar mucho de menos», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agatha Ruiz de la Prada (@agatharuizdlprada)

Un gran momento profesional

Al margen de su esfera personal, la diseñadora atraviesa un gran momento profesional. Recientemente, ha presentado el que es uno de sus proyectos más ambiciosos y ha lanzado el libro que lleva como título Todo por un plan. Además, ha diseñado un vestido comestible en colaboración con la marca de palomitas Popit y su último desfile celebrado en el marco de la Semana de la Moda de Madrid ha sido todo un éxito, como era de esperar.